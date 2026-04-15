Slušaj vest

Lazar Lazović postavljen je za vršioca funkcije glavnog javnog tužioca u Šapcu što, prema rečima sagovornika Kurira iz vrha srpskog pravosuđa, predstavlja skandal koji u potpunosti oslikava mehanizam kojim Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac zaobilazi Visoki savet tužilaštva i krši zakonske rokove kako bi zbrinula svoje najbliže saradnike.

- Nakon što mu je isteklo upućivanje u Tužilaštvu za ratne zločine, Lazović je nakratko vraćen među kolege kojima je godinama, po nalogu Dolovac, radio iza leđa i podrivao njihov profesionalni položaj, da bi umesto povratka na redovnu funkciju usledila "zaslužena" nagrada. Rešenjem od 15. aprila 2026. godine, Lazović je postavljen za vršioca funkcije glavnog javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu - otkriva naš sagovornik.

Rešenje o postavljenju Lazovića Foto: Privatna arhiva

Inače, tužilac Lazović javnosti je postao poznat pošto su mediji objavili njegovu fotografiju iz zgrade suda, na kojoj se navodno vidi i torbica u kojoj nosi oružje. Njegove kolege, potvrdile su da se Lazović od pištolja ne odvaja ni u zgradi suda.

- Zbog čega se kolega kreće naoružan, nikome nije jasno. Naročito s obzirom na to da radi u sistemu koji bi trebalo da počiva na snazi dokaza a ne na vatrenom oružju - kaže sagovornik Kurira iz vrha srpskog tužilaca.

Prema njegovim rečima, Lazović je u tužilačkom sistemu pozna kao nerazdvojni deo ekipe koju čine Boris Majlat i Ivana Pomoriški.

- Ova trojka se dovodi u vezu sa širenjem dezinformacija ali i saradnju sa opozicionim strukturama i blokaderima. Konkretno, mediji su pisali o njihovoj saradnji sa Marinikom Tepić i dostavljanjem poverljivih podataka iz slučajeva koji su u toku, a koje je Tepić kasnije zlonamerno plasirala u opozicione medije - dodaje naš sagovornik.