Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodicama nastradalih u oružanom napadu, do kog je došlo u srednjoj školi u turskom gradu Kahramanmarašu.

- Sa dubokim bolom i iskrenom tugom primio sam vest o tragediji u školi u Turskoj. U ime građana Republike Srbije i u lično ime, upućujem iskreno saučešće predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu i porodicama nastradalih. Povređenima želim brz oporavak, a svima koji su pogođeni ovom tragedijom snagu da izdrže bol u ovim teškim trenucima - naveo je predsednik Vučić. 

Podsetimo, guverner je naveo da je učenik osmog razreda, koji je identifikovan kao Isa Aras Mersinli, uneo oružje u školu sakriveno u rancu, nakon čega je ušao u dve učionice i nasumično otvorio vatru na prisutne učenike i nastavnike.

Tom prilikom stradale su četiri osobe, dok je 20 povređeno, od kojih je četvoro u teškom stanju i na operaciji. Napadač je takođe potom pucao na sebe, usled čega je preminuo. 

