Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev oglasio se danas povodom saopštenja ruskog Ministarstva odbrane, čime je potvrdio reči predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da je početak Trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.

Naime, Medvedev se oglasio na mreži X i naveo da je Rusija najavila da su legitimne mete sve fabrike dronova u Evropi. 

- Saopštenje ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: spisak evropskih postrojenja koja proizvode dronove i drugu opremu je spisak potencijalnih meta za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost zavisi od toga šta će se desiti. Lako spavajte, evropski partneri! - napisao je Medvedev. 

Saopštenje ruskog Ministarstva odbrane

- Dana 26. marta 2026. godine, usred rastućih gubitaka i sve akutnijeg nedostatka ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama, rukovodstvo nekoliko evropskih zemalja odlučilo je da poveća proizvodnju i isporuku dronova Ukrajini za napade na rusku teritoriju - saopštilo je u sredu rusko Ministarstvo odbrane i dodalo: 

- Ovu odluku smatramo namernim korakom koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije širom evropskog kontinenta i puzećoj transformaciji ovih zemalja u stratešku pozadinsku bazu za Ukrajinu. Sprovođenje scenarija — koje su izneli predstavnici kijevskog režima — koji uključuju terorističke napade na Rusiju korišćenjem dronova proizvedenih u Evropi, navodno "ukrajinskih", dovelo bi do nepredvidivih posledica - dodalo je ministarstvo.

- Evropska javnost mora ne samo jasno da razume prave razloge pretnji po svoju bezbednost, već i da zna adrese i lokacije takozvanih 'ukrajinskih' i 'zajedničkih' pogona za proizvodnju dronova i fabrika komponenti za Ukrajinu na sopstvenim nacionalnim teritorijama - naveli su.

Ne propustitePlaneta"HIROŠIMA I NAGASAKI BI DELOVALI KAO DEČJA IGRA U PESKU DA NAS NEKO PIPNE KAO IRAN!": Iz Moskve poslali veoma direktnu poruku Americi!
Planeta"AKO TRAMP NASTAVI LUDAČKI KURS KRIMINALNIH SMENA REŽIMA, IZAZVAĆE SVETSKI RAT": Opasna poruka iz Rusije i tvrdnja da je predsednik Amerike GRUBO pogrešio
Planeta"RUSIJA ĆE UPOTREBITI NUKLEARNO ORUŽJE"! Najozbiljnije upozorenje Medvedeva: Ako se nuklearna tehnologija prenese u Kijev, udarićemo Britaniju i Francusku!
Planeta"RUSIJA ĆE POBEDITI U RATU"! MEDVEDEV ZAPRETIO: Imamo oružje koje nema niko, to su i neprijatelji shvatili
