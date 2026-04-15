Pokret socijalista je reagovao na amaterski potez televizije N1, koja je saopštila, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da "sa oduševljenjem" prihvata poziv na duel generalnog sekretara Evropskih demokrata Sandra Gocija baš na toj televiziji, da "sama bira goste i teme", zbog čega je "neprihvatljivo samopozivanje i međusobno povezivanje dvojice funkcionera" u program navedene televizije.

- Televizija koja strogo bira goste, a govori o slobodi dijaloga. Godinama unazad slušamo tvrdnje da predstavnici vlasti odbijaju da gostuju na televiziji N1, iako se, navodno, redovno pozivaju. Najnovije saopštenje ove televizije, koja za sebe kaže da je profesionalna i nezavisna, a istovremeno otvoreno priznaje da "bira" goste i da predsednik Aleksandar Vučić neće imati priliku da na njoj debatuje, najbolje pokazuje razmere tog licemerja - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Teško je objasniti stavove onih koji sami sebe demantuju u istoj rečenici, ali jedno je jasno — za televiziju N1 postoje poželjni i nepoželjni gosti. Za nas u Pokretu socijalista to nije novost, a njihova "hrabrost" da vode dijalog dobro nam je poznata.

Podsećamo javnost da su pre godinu dana novinari ove televizije, i pismeno i uživo u programu, pozivali pomoćnika gradonačelnika Novog Sada, Ivana Silera, da "već sutra" bude gost na N1. Poziv je odmah prihvaćen, ali je ubrzo usledio odgovor N1 da tema više nije aktuelna. I danas, baš kao i pre godinu dana javnost ima priliku da jasno vidi ko se zapravo plaši debate i ko izbegava dijalog. Vaše licemerje zvuči poznato - poručili su u Pokretu socijalista.