Kod blokadera - ništa novo. Uvreda uvredu stiže! Rat se nastavlja...

Blokader Vladimir Štimac se obrušio svim silama na blokaderski Pokret slobodnih građana (PSG), optužujući njihovu članicu da širi zlobu!

Štimcu su odmah uzvratili Pavle Grbović i Aris Movsesijan iz PSG zahtevajući da obriše tvit i da se izvini, optužuju ga da targetira ljude.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 21.01.03.jpeg
Foto: Printscreen/X

"Poštovana Mirjana, članice Pokreta Slobodnih Građana, treba da Vas bude sramota načina na koji komentarišete i ponašate se, kao i zlobe koju širite. Da li PSG stoji iza ovakvih Vaših objava?", pita Štimacm na šta reaguje Grbović koji, između ostalog, piše:

"Kao predsednik te stranke voleo bih da znam o kojoj Mirjani je reč. Voleo bih da kažeš na osnovu kojih dokaza se ta osoba targetira. Ko kaže da je to ona"?

WhatsApp Image 2026-04-15 at 21.01.03 (1).jpeg
Foto: Printscreen/X

Na udar na Štimca nadovezuje se Movsesijan rečima:

"Hajde Vladimire, izbriši ovo. Nije to Mirjanin nalog. Imaš moju reč, ako ti nešto znači."

WhatsApp Image 2026-04-15 at 21.01.03 (2).jpeg
Foto: Printscreen/X

Rat među blokaderima traje...

Ne propustitePolitikaANI MIHAJLOVSKI OD STRANACA ZA ANTISRPSKI PORTAL - 3 MILIONA DINARA! Dobila pare u novembru 2025. godine - ovako je tekla obojena revolucija u Srbiji
Ana Mihajlovski
Politika"AKO VAM SE NE RADI,VRATITE MANDATE I 130.000 EVRA KOJE UZIMATE OD NARODA" Blokaderi ogorčeni na opoziciju zbog nedolaska u Skupštinu i Štimac ih prozvao (FOTO)
Opozicija.jpg
PolitikaKAKVA "ELITNA" PODRŠKA SKUPU PRIVATNE TV N1! Jaćimović dovezao ljude autobusima, Bralovićka među "viđenijim" saborcima (VIDEO)
Ljiljana Bralović Milomir Jaćimović
Politika"ĐOKIĆ JE ZLOUPOTREBIO MLADE LJUDE" Marina Raguš i Aleksandar Gajović o blokaderima i najavljenim izborima: "Pričali da ne žele da se bave politikom, a sada..."
Rektor đokić aleksandar gajović.jpg