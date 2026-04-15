Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da su opozicioni poslanici današnjim neodržavanjem sednice na čijem dnevnom redu je Predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije pokazali strah i paniku od raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

"Oni koji svakodnevno viču 'Vučiću, kukavice, raspiši izbore', kada je došlo do toga da je moguće da padne vlada, odnosno da se izglasa nepoverenje vladi i to na njihov zahtev da se razmatra da li postoji poverenje vladi u skupštini, odjednom su obuhvaćeni vrtlogom haosa i panike da će pasti vlada i da će imati vanredne parlamentarne izbore", rekla je Brnabić za Pink.

Dodala je da raspisivanje izbora ne žele ne samo blokaderi iz bivše vlasti, već i blokaderi koji su, kako kaže, okupirali fakultete, kao i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, i dodala da svi oni jedino žele - da Srbija stane.

Takođe, navela je i da pojedini opozicioni poslanici sada govore da njima nije u interesu da se u Narodnoj skupštini usvajaju "proevropski zakoni", i istakla da oni time odmažu Srbiji na evropskom putu.

"Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta (ZLF), takozvana proevropska opcija, rekla je, citiram: 'Nama nije u interesu da se usvajaju proevropski zakoni'. Zašto? Zato što oni, umesto da pomažu Srbiji na evropskom putu, oni odmažu. Vi ovde imate političare blokadere koji kažu: 'Mi smo proevropski, ali nama nije u interesu da se u skupštini usvajaju proevropski zakoni, zato što će to biti dobro za Srbiju, a ono što je dobro za Srbiju je loše za nas'", kazala je Brnabić.

Sednica Skupštine Srbije na čijem dnevnom redu je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su podnela 62 poslanika opozicije, zakazana je ponovo, za sutra u 10.00 sati, objavljeno je na sajtu parlamenta.

Ta sednica je prvobitno bila zakazana za danas, ali je zbog nedostaka kvoruma odložena za sutra.