Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija primiti akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora, među kojima je i ambasador Kraljevine Maroko Omar Amgar, kao i predstavnici zemalja koji Srbiju pokrivaju na nerezidencijalnoj osnovi.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika, prijem akreditivnih pisama ambasadora Maroka planiran je za 11.00 časova, nakon čega će uslediti i prijem akreditiva ambasadora koji svoju dužnost obavljaju na nerezidencijalnoj osnovi.

Grupnoj predaji akreditivnih pisama prisustvovaće ambasadori: Hamud al Tuaja, ambasador Sultanata Oman, Huan Manuel Pino Vaskes, ambasador Republike Čile, Jakuba Diakite, ambasador Republike Mali, Pa Musa Džobarteh, ambasador Republike Gambije i Džozef Nzabamvita, ambasador Republike Ruande, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaOVO JE VUČIĆEVA MISIJA! Predsednik se oglasio i dao obećanje celoj Srbiji: Boriću se dok sam živ! (FOTO)
Aleksandar Vučić
InfoBizOd čega zavisi ishod pregovora za prodaju NIS-a mađarskom MOL-u? Dva scenarija u igri, ovo su ključni datumi za realizaciju transakcije
NIS MOL
Politika"VAŠE LICEMERJE ZVUČI POZNATO!" Pokret socijalista o televiziji N1 i odbijanju Vučića: Televizija koja strogo bira goste, a govori o slobodi dijaloga!
Aleksandar Vučić Sando Goci N1
PolitikaMEDVEDEV POTVRDIO VUČIĆEVE REČI! Kao što je predsednik najavio, početak Trećeg svetskog rata je pitanje dana: "Sve fabrike dronova u Evropi su legitimne mete!"
collage.jpg