Vučić danas prima akreditivna pisma novih ambasadora: Predstavnici Maroka, Omana, Čilea, Malija, Gambije i Ruande dolaze u Palatu Srbija
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će u Palati Srbija primiti akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora, među kojima je i ambasador Kraljevine Maroko Omar Amgar, kao i predstavnici zemalja koji Srbiju pokrivaju na nerezidencijalnoj osnovi.
Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika, prijem akreditivnih pisama ambasadora Maroka planiran je za 11.00 časova, nakon čega će uslediti i prijem akreditiva ambasadora koji svoju dužnost obavljaju na nerezidencijalnoj osnovi.
Grupnoj predaji akreditivnih pisama prisustvovaće ambasadori: Hamud al Tuaja, ambasador Sultanata Oman, Huan Manuel Pino Vaskes, ambasador Republike Čile, Jakuba Diakite, ambasador Republike Mali, Pa Musa Džobarteh, ambasador Republike Gambije i Džozef Nzabamvita, ambasador Republike Ruande, navodi se u saopštenju.
