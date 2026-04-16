Ratko Mladić je, prema navodima porodice, 10. aprila doživeo lakši moždani udar, nakon čega je kratko bio hospitalizovan, a potom vraćen u pritvorsku jedinicu u Hagu. Njegov sin Darko Mladić izjavio je da je trenutno stanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske veoma teško.

Prema njegovim rečima, Mladić otežano govori, nije u stanju da samostalno sedi u invalidskim kolicima, a porodica još uvek nije dobila kompletnu medicinsku dokumentaciju, uprkos ranijim obećanjima zdravstvene službe.

Foto: Profimedia/Jerry Lampen

"Ja znam samo ono što mi je nadležna doktorka usmeno saopštila, ali to što do danas nismo dobili nikakve nalaze i snimke izaziva i sumnju i zabrinutost, jer izgleda da ono što mi je rečeno i stvarno stanje nije isto", rekao je Darko Mladić.

Ovo pogoršanje dolazi nakon dugog perioda ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako su ranije navodili članovi porodice i sudski dokumenti, Mladić je u prethodnim godinama pretrpeo više moždanih udara, kao i niz kardiovaskularnih, neuroloških i bubrežnih oboljenja. Od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde mu je, prema dostupnim informacijama, uveden i palijativni režim nege.

Odbrana je još 2024. godine zatražila njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiju, a u dokumentu iz juna 2025. navedeno je da mu je životni vek ograničen. Ipak, sud je u julu iste godine odbio taj zahtev, uz obrazloženje da je njegovo stanje teško, ali stabilno i adekvatno kontrolisano u okviru pritvorskog sistema.

"Nećemo sedeti i gledati kako umire"

Darko Mladić je za Kurir televiziju izjavio da porodica izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka medicinske dokumentacije i nesklada između zvaničnih informacija i stanja na terenu.

"Mi danas upućujemo zahtev da dva naša lekara što pre odu i pregledaju mog oca i izvrše uvid u dokumentaciju, jer prošli put nije bila prezentovana kompletna dokumentacija, već samo redukovana forma", naveo je on.

Porodica je uputila zahtev da dvojici lekara iz Srbije bude hitno omogućeno da posete Mladića, izvrše pregled i dobiju uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju. Takođe su zatražili pomoć Vlade Srbije kako bi se ubrzala procedura pred nadležnim institucijama u Hagu.

Darko Mladić tvrdi da se stanje njegovog oca dodatno pogoršava od proteklog vikenda i da je komunikacija sa njim već otežana.

"Od nedelje mu se stanje pogoršava, a već juče nije bila moguća normalna i smislena komunikacija. Ovo ide u lošem pravcu, i verovatnoća da se izvuče svaki put je sve manja", rekao je on.

On smatra da je najnoviji moždani udar posledica dugotrajnog pogoršanja koje, kako navodi, nije adekvatno praćeno.

"On je već dve godine vezan za krevet, sa brojnim problemima, i čudo je da je živ. Ali to ga čini i izuzetno osetljivim, sada je sve na ivici opstanka", dodao je.

"Nećemo sedeti i gledati kako umire", poručio je, naglašavajući da će dalji koraci porodice zavisiti od odgovora nadležnih na najnovije zahteve.