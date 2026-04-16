Premijer Srbije Đuro Macut uputio je danas saučešće predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu, porodicama nastradalih i narodu Turske povodom dva tragična događaja koja su potresla tu zemlju.

Iz Vlade Srbije je saopšteno da je premijer naveo da ga je "duboko potresla vest o tragediji koja je zadesila prijateljsku Tursku".

Uputio je, u ime Vlade Srbije i svoje lično, najdublje saučešće turskom narodu i svima koji su izgubili najmilije.

"Duboko me je potresla vest o tragediji koja je zadesila prijateljsku Tursku. U ime Vlade Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem najdublje saučešće turskom narodu i svima koji su izgubili najmilije.

U mislima i molitvama ostajemo uz sve povređene i porodice koje se u ovim bolnim trenucima bore sa nenadoknadivim gubitkom. Uz vas smo u ovim teškim trenucima", navodi se u saučešću premijera Macuta.

Devet ljudi je poginulo, a 13 je ranjeno juče kada je učenik otvorio vatru u osnovnoj školi u Turskoj, objavio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje, samo dan nakon što je u sličnom incidentu u drugom mestu ranjeno 16 osoba.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ IZJAVIO SAUČEŠĆE NAKON ORUŽANOG NAPADA U TURSKOJ: "Sa dubokim bolom i iskrenom tugom" - Napadač otvorio vatru na đake i nastavnike, četvoro mrtvih u školi
IMG-20251009-WA0230.jpg
PlanetaCRNI BILANS MASAKRA U TURSKOJ SE POVEĆAVA! Dečak (14) koji je sejao smrt oružjem iz ranca je DETE POLICAJCA: Isplivali jezivi detalji krvavog pira (VIDEO)
Turska.jpg
PlanetaOVO JE UČENIK KOJI JE PUCAO U ŠKOLI U TURSKOJ: "Došao je sa 5 pištolja i 7 okvira i ušao u učionice" Novi detalji masakra (FOTO)
Isa Aras Mersinli.jpg
PlanetaPRVI SNIMCI PUCNJAVE U ŠKOLI U TURSKOJ! Otkriveno ko je napadač, izbezumljeni učenici beže, odjekuju pucnji i krici, raste broj MRTVIH! (VIDEO)
Screenshot 2026-04-15 140850.png
PlanetaSTRAVA I UŽAS U TURSKOJ, NOVA PUCNJAVA U ŠKOLI! Najmanje 6 ranjenih, ima i MRTVIH!
Turska pucnjava srednja škola Ajser Čalik Karamanmaraš
Planeta"IMA PSIHIČKE PROBLEME"! Ovo su najnovije informacije o tinejdžeru koji je nasumično pucao na učenike i profesore u školi u Turskoj - RANIO 16 LJUDI
turks.jpg
PlanetaUBICA IZ TURSKE OSTAVLJAO JEZIVE PORUKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Najavljivao masakr zastrašujućim rečima: "Spremite se za..." (FOTO)
turkaaa.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) OVO JE TINEJDŽER KOJI JE PUCAO U ŠKOLI U TURSKOJ! Bivši đak uleteo u zgradu i počinio MASAKR, pa se ubio: Kamere zabeležile sav užas (VIDEO)
turks.jpg
PlanetaPRESTRAVLJENI UČENICI ISKAČU KROZ PROZOR: Dramatični snimci krvavog pira u školi u Turskoj: "Pucao je na sve koji su mu se našli na putu" (VIDEO)
Turska