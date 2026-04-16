Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amrara, a Vučić je novoimenovanom ambasadoru Kraljevine Maroko poželeo srdačnu dobrodošlicu, uspešan rad i prijatan boravak u Srbiji.

- Izrazio sam uverenje da će svojim angažovanjem doprineti novom zamajcu u unapređenju saradnje između naših zemalja, koje su tradicionalno povezane prijateljskim odnosima zasnovanim na međusobnom poštovanju i razumevanju - rekao je predsednik.

- Zahvalio sam Maroku na principijelnom stavu u vezi sa poštovanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, ističući značaj takve podrške u međunarodnim okvirima - istakao je Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Predsednik je potvrdio spremnost da dodatno intenziviramo politički dijalog i unapredimo ekonomsku saradnju, posebno u oblastima trgovine, poljoprivrede, turizma i investicija.

- Uveren sam da postoji značajan prostor za povećanje i diverzifikaciju trgovinske razmene i pozvao na ubrzanje procedura koje će omogućiti stupanje na snagu važnih bilateralnih sporazuma - dodao je.

Vučić je zaključio da mu je izuzetno drago što je ova prijateljska zemlja prihvatila poziv da učestvuje na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO2027.

- Uveren sam da će ovaj događaj dodatno osnažiti naše odnose - zaključio je predsednik.

