U blokaderskom "Danasu" pojavio se skandalozni tekst u kome je Blagoje Jovović, heroj koji je 1957. godine pucao u Antu Pavelića, ustašu tokom čije vlasti je nastala Nezavisna država Hrvatska i logori smrti u kojima su prvenstveno ubijani Srbi, proglašen za ratnog zločinca! "Danas" je, očigledno, krenuo u kampanju koja je, to je jasno, do blokaderskog programa u kojem mrze sve što je srpsko i kad god je moguće Srbe predstavlja kao zlikovce i zločince!

Nakon saopštenja ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski, da je pokrenuta procedura da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace iz Argentine u Srbiju, koji je u srpsku istoriju ušao kao čovek čiji je pucanj bio prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti zločine Pavelićeve NDH, blokaderima je ta izjava očigledno zaparala uši, pa su krenili da krive sopstveni narod!

Ovakvim pisanjem rešili su da Srbe predstavljaju kao ratne zločince, a kao najvećeg zločinca predstavljaju onog ko je pucao u Antu Pavelića, toliko sramno da sramnije ne može biti!

Blokaderskog novinara, koji je i autor ovog teksta, je najviše isteralo iz takta to što će posmrtne ostatke heroja Jovovića (prema njegovom mišljenju zločinca) biti prebačeni unjegovu otadžbinu. To je blokaderima problematično, a više nego logično je da ostaci takvog heroja treba da budu upravo u državi odakle potiče.

Blokaderski novinari svojim pisanjem probijaju dno, a to pokazuju ovakvi postupci, gde za njih Srbin nije heroj, niti neko ko je spasio narod od tuđih zločinstava, već neko ko je zločinac i čiji je jedini "greh" bila borba protiv ustaških zverstava koji su počinjeni nad srpskim narodom.

Pod režimom Pavelića, sprovođen je genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, kao i represija nad političkim protivnicima. Doneti su rasni zakoni po uzoru na nacističke, a ljudi su hapšeni, deportovani i ubijani u logorima i na terenu.

Deca u ustaškom logoru Jasenovac

Najozloglašenije mesto stradanja bio je logorski kompleks Jasenovac, gde su Srbi i drugi narodi ubijeni u najsurovijim uslovima. Pored Jasenovca, postojali su i drugi logori širom NDH u kojima su vršena masovna ubistva.

Podsetimo, 10. aprila 1957. godine Blagoje Jovović je ranio najvećeg zlikovca srpskog naroda, zločinca Antu Pavelića. Jovović je na Pavelića izvršio atentat u Buenos Ajresu zajedno sa grupom srpskih patriota. Pavelić je preživeo napad, a u novembru iste godine je iz Argentine stigao u Španiju. Ipak, od zadobijenih povreda se nikad nije u potpunosti oporavio i umro je u Španiji 28. decembra 1959. godine.

Posle 55 godina, Blagoje Jovović je prvi put 1999. godine posetio SR Jugoslaviju. Doputovao je iz Argentine i posetio manastir Ostrog, gde se susreo sa mitropolitom Amfilohijem Radovićem i tom prilikom rekao da je on čovek koji je ubio Antu Pavelića.

Ćerka Blagoja Jovovića, Marija de los Anheles Jovović govorila je za Kurir.