Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas ceremoniji u čast 680. godišnjice od krunisanja cara Dušana.
"MENE NE MORATE DA POŠTUJETE, ALI CRKVU I DRŽAVU MORATE" Novinar N1 jurio za ministarkom Stamenkovski posle svečanosti, ona mu održala lekciju (VIDEO)
Ne poštujući državnu svečanost, novinari N1 su pokušavali da postave pitanja ministarki, na šta je ona poručila:
- Hvala vam, danas nema konferencije, ispred crkve smo. Nemamo blagoslov ovde da držimo konferenciju za štampu. Mene ne morate da poštujete, ali crkvu morate, i državu - rekla je ona.
Ministarka je poručila i da u svakom trenutku mogu doći kod nje u kabinet, gde će dati izjavu.
- Da ste živi i zdravi, svako dobro vam želim, i srećna vam godišnjica - poručila je ministarka Stamenkovski.
