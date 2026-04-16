Za manje od pet godina "vladavine" rektora Vladana Đokića Beogradskim univerzitetom (BU), ova nekada slavna institucija sa tradicijom dugom 187 godina, pala je za čak 39 mesta na listi Global 2000 Centra za visoko rangiranje univerziteta (CWUR), koja pored Šangajske predstavlja najvažniju listu rangiranja univerziteta na svetu!

Naime, prema poslednjem istraživanju CWUR iz 2025. godine, BU se nalazio na 387. mestu ovog prestižne liste, dok je 2021. kada je Đokić prvi put izabran za rektora, bio na 348 mestu i od tada svake godine beleži stabilan pad na ovoj rang listi.

Za razliku od drugih istraživanja, rangiranje CWUR se ne fokusira samo na naučne rezultate i podatke koje dostavljaju sami fakulteti, već na sam kvalitet obrazovanja i uspeh koji postižu svršeni studenti Univerziteta, ali i uticaj koji imaju u globalnom poslovnom svetu. Prema CWUR ključni elementi za rangiranje Univerzitet su kvalitet obrazovanja, zaposlenost alumnista, kvalitet fakulteta i istraživački učinak.

Pod vođstvom Đokića, situacija nije ništa bolje ni ako se pogleda Šangajska lista, gde je pre samo 10 godina Beogradski univerzitet bio između 201. i 300 mesta što je bio istorijski uspeh, dok se danas grčevito bori da ostane u grupi od 401 do 500 mesta! U međuvremenu, regionalni konkurenti poput Zagrebačkog univerziteta počeli su i da nas pretiču u nekim od ključnih disciplina poput nauke o hrani i tehnologiji.

Najmračniju potvrdu ovog propadanja dao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, upotrebivši termin "obrazovni genocid!" jer je u 2025. godini na Beogradskom univerzitetu diplomiralo čak 11.494 ljudi manje nego ranije, što predstavlja katastrofu nacionalnih razmera.

Profesor Fakulteta poltičkih nauka Milan Petričković govori za Kurir da je očigledno da je sa dolaskom prof Đokića na čelo BU krenula njegova degradacija u svakom smislu.

- Ako pogledamo bilo koju relevantnu listu koja se bavi verifikaciju naučnog stepena napredovanja i kvaliteta obrazovanja jasno je da je Beogradski univerzitet i generalno visoko obrazovanje u Srbiji u procesu degradacije i enormnog pada. Ključni faktor koji je tome doprineo, sadržan je u zloupotrebi primarne funkcije fakulteta koja je vaspitna, naučna i obrazovna. Onog momenta kada su fakultete, rektor Đokić i pojedine druge figure, počele da zloupotrebljevaju u svoje političke svrhe i da krše zakon, naravno da je kvalitet počeo strmoglavo da pada. Instrumetalizacija i agitacija studenta u svrhu njihove političke agende odrazila se i na svim globalnim relevantnim listama i u egzaktnim brojkama - govori Petričković i dodaje da je "sadašnji rektor upropastio Beogradski univerzitet":

- Ne treba mnogo logike da se pretpostavi šta bi se desilo ako bi Đokić uspeo nekako da se dočepa vodećih funkcija u državi! Jasno je kakve bi porazne rezultate ta persona imala ako bi bila na nekoj još većoj funkciji. Kako bi mogao da vodi državu ako je uspeo da upopasti Beogradski univerzitet, visokoobrazonu instituciju staru skoro dva veka koju je nekekada bila uvažavana svuda u svetu?

Sunovrat u brojkama: Rangiranje BU na listi Global 2000 Centar za svetsko rangiranje univerziteta: 2025. godine - 387. mesto 2024. godine - 376. mesto 2023. godine - 362. mesto 2022. godine - 348. mesto 2021. godine - 348. mesto

Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, kazao je za Kurir da ovakav pad na 387 mesto na rang listi nije slučajan i da za njega očigledno postoji trend.

- Ovo očigledno nije neki izuzetak ili prolazna slabost, a taj trend pada možda nije toliko nagli ali se povećava iz godine u godinu, a posebno u poslednjih par godina. Interesantno je da je nivo finansiranja naučnih istraživanja značajno porasto tokom prethodnih godina i, umesto da samim tim poraste i kvalitet istaživanja mi imamo pad. To je pprosto čudno. Ispada da neki ljudi dobijaju više para a rade sve manje i to će morati da se menja. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, izdvaja sve više sredstava za fakultete, ali u raspodeli tog novca su se posebno forisirali recimo Filozofski fakultet u Beogradu i Nišu, čiji su rezulatati beznačajni u naučnom smislu. To znači da problem očigledno nije samo u nivou finansiranja, već u načinu upravljanja, raspodeli prioriteta, odsustvu jasne razvojne politike i nepostojanju odgovornosti za rezultate aktuelne uprave - ocenio je Drid.