Generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci jedan je od mnogih lobista za nezavisnost tzv. države Kosovo, što se uklapa u manir blokadera u Srbiji da ih po pravilu podržavaju oni koji otcepljuju Srbiju.

Goci je svojevremeno pozdravio i poželeo dobrodošlicu "prijateljima s Kosova" u Uniju evropskih federalista.

- Tokom sastanka Federalnog odbora UEF u julu, potvrđena je prijava za članstvo kosovske sekcije. Srdačno pozdravljamo naše prijatelje federaliste iz UEF Kosovo i radujemo se našoj saradnji - objavljeno je na zvaničnoj veb-prezentaciji UEF.

Podsetimo, Goci je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog na televiziji N1. Vučić je izjavio da sa oduševljenjem prihvata poziv na televizijsku debatu i istakao da je snaga u argumentima koje iznosite.

- Spreman sam da dođem na N1 televiziju, makar meni i bubicu malo smanjili da se slabije čujem, odnosno taj zvuk smanjili, stišali, kako god hoće. Ja ne mislim da je snaga u decibelima, već u argumentima koje iznosite te pozivam gospodina Gocija u debatu baš na njegovu omiljenu televiziju, jer ja ne verujem da su oni ljudi sa N1 lažovi. Ja verujem da su oni stvarno profesionalni i objektivni i da će me pozvati - rekao je Vučić.