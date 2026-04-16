Vladimir Gajić, advokat i predsednik stranke "Narodna stranka" razotkrio je slučaj nadstrešnice u Novom Sadu, prilikom čega je izneo oštre kritike na račun onih odgovornih u postupcima pre tragedije, kao i da je postupak kompromitovan i ispolitizovan — a sve zbog propusta tužilaštva i grešaka u struci.

- Malo ljudi u Srbiji poznaje taj predmet, nadstrešnica, tako dobro kao ja. Taj postupak je sada toliko loše vođen od strane tužilaštva da građani ne mogu da očekuju ono što je bio prvi studentski zahtev, da odgovaraju svi koji su odgovorni. To se neće dogoditi.

Glavni razlog je činjenica da je naše tužilaštvo nesposobno. I drugi razlog je – najgore što je urađeno je to što je taj predmet ispolitizovan. Jedna od glavnih laži koja se protura je da je pala nadstrešnica zbog korupcije. Korupcije je moguće da je bilo. Ovde je, nažalost, pogrešila struka.

Ta nadstrešnica – nikada niko, dok nije pala, nadstrešnica, nije ispitao u kojem je stanju taj objekat. To nikad niko nije uradio. Ima jedna od arhitekata, koja je lično podnosila dva puta zahtev. Tražila je da joj se da arhivski projekat glavni, kako ćeš da uradiš projekat, a da nemaš glavni projekat? Toga nema. Nema. Oni odgovore službeno: "Ne možemo da nađemo." I onda šta će, oni projektuju na slepo.

Tad je Republička reviziona komisija trebala da naloži: "Ako nemaju, neka urade elaborat o stanju konstrukcije." Da su im rekli, nikad ne bi pala nadstrešnica. Zbog te greške je pala nadstrešnica i poginuli su ljudi.

U toj Republičkoj revizijskoj komisiji, sada se otkriva – bio je i Đokić. I on je bio član komisije, a to Tužilaštvo uopšte ne govori. Oni su ispolitizovali slučaj. Nije optužen ovaj Bojović, nije optužen Milošević. Oni su dali dozvolu za prvu fazu da može da radi.

Taj Milutin Milošević iz Železnica Srbije, on je bio zadužen izvršni direktor zadužen za bezbednost. On je rekao: "Može." Ko mu je to odobrio? Bojović, predsednik Skupštine — prorektor Đokićev.

Evo, sad vidiš da i Đokić, na dve sednice gde se odlučivalo, bio je na sednici u vezi sa nadstrešnicom - rekao je Gajić.

