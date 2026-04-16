Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom.

- Odličan i važan razgovor sa Landauom o bilateralnoj saradnji, energetici, regionalnoj stabilnosti i aktuelnim geopolitičkim prilikama. Srbija pridaje poseban značaj razvoju strateškog partnerstva i ukupnih odnosa sa SAD, koje smatramo jednim od ključnih spoljnopolitičkih partnera. Razgovarali smo o jačanju energetske bezbednosti i stabilnosti snabdevanja, kao i o izazovima u energetskom sektoru, uključujući funkcionisanje Naftne industrije Srbije, sa ciljem očuvanja sigurnosti i predvidljivosti tržišta - naveo je Vučić na Instagramu.

- Govoreći o regionalnim i globalnim kretanjima, poručio sam da je očuvanje mira i stabilnosti jedan od imperativa za dalji razvoj i napredak regiona Zapadnog Balkana i šireg međunarodnog okruženja. Intenziviranje bilateralnih razgovora o svim otvorenim pitanjima od ključnog je značaja za jačanje poverenja i stabilnosti u našim odnosima. Uveren sam da će Srbija i SAD nastaviti da razvijaju strateško partnerstvo kroz otvoren i kontinuiran politički dijalog - napisao je Vučić na Instagramu.

