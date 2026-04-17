PREMIJER MACUT PREDVODI DELEGACIJU U TURSKOJ: Antalijski diplomatski forum održava se od petka do nedelje
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut predvodiće delegaciju Republike Srbije u poseti Republici Turskoj, gde će učestvovati na petom Antalijskom diplomatskom forumu, koji se organizuje od danas (17. april) do nedelje (19. april) u Antaliji.
Antalijski diplomatski forum održava se pod pokroviteljstvom predsednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana, a tema ovogodišnjeg foruma je "Mapiranje sutrašnjice, upravljanje neizvesnostima".
