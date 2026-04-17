OPOZICIJA U STRAHU DA ĆE VUČIĆ RASPISATI IZBORE 28. JUNA! Pre tri dana nisu ni došli na posao, sad zabrinuti za GODIŠNJE ODMORE (VIDEO)
Blokaderi strahuju da će Aleksandar Vučić raspisati izbore i to već na leto i više ne kriju to!
Đorđe Stanković poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) gostovao je kod Danice Vučinić i naglasio da je moguće da izbora bude već na Vidovdan.
- Građani, budite spremni da izbori budu 28. juna, Vučić će najverovatnije tad raspisati izbore kako bi potencijalni glasači bili na odmoru! - izjavio je opozicionar Stanković.
Izgleda da se strah od neuspeha na izborima rapidno proširio među opozicijom, te već unapred traže izgovore u vidu letnjih godišnjih odmora.
No njima su odmori izgleda već u toku budući da ni kvorum za raspravu o nepoverenju Vladi koju su sami tražili nisu mogli da obezbede - čak 15 opozicionih poslanika nije došlo na posao!
