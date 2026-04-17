Novi premijer Mađarske Peter Mađar gostovao je na mađarskoj državnoj televiziji MTVA ge je oštro kritikovao rad državnih medija i najavio nove mere - da će suspendovati, odnosno, obustaviti dalje emitovanje informativnog programa javnog servisa dok se ne obezbedi, kako tvrdi, objektivno izveštavanje.

Ova izjava novoizabranog predsednika Vlade Mađarske - inače novog idola srpskih blokadera - upravo je kod domaćih blokadera izazvala novu dozu euforije!

Naravno, krenulo je poređenje sa našim Javnim servisom - Radio televizijom Srbije (RTS), o kojoj su blokaderi već više puta pokazali šta misle i šta joj spremaju (prošle godine u maju RTS je bio blokiran dve nedelje, blokaderi nisu dozvoljavali zaposlenima da uđu u zgradu).

Na Tviteru je krenulo masovno naslađivanje Mađarovim najavama sankcija mađarskom Javnom srevisu priželjkujući isti scenario u Srbiji.

Tako su neke od poruka bile i vulgarne kao ova korisnika mreže Iks koji se predstavlja kao Časlav Mićović:  

Otpuštanje svih sa RTS-a priželjkuje i ovaj blokader:

 Pojedine poruke bile su i direktnije, poput: ''RTS, spavaš li mirno?'': 

Prosto rečeno, blokaderi navodno teže nekoj demokratiji, a zapravo bi zakatančili sve medije koji se drznu da iznesu istinu koja njima ne odgovara.

Oglašavanje direktora

Direktor kanala u okviru Direkcije za informativni program MTVA Žolt Nemet je nakon gostovanja Petera Mađara održao sastanak sa zaposlenima, i rekao da će, po njegovom mišljenju, nova vlada verovatno smeniti rukovodstvo MTVA, a novo rukovodstvo potom će popuniti kadar novim ljudima, otkrio je za list Nepsava jedan zaposleni koji je prisustvovao sastanku. 

On takođe smatra da se može očekivati i smanjenje broja zaposlenih, kao i niže plate. 

Nemet je na sastanku zaposlenih naglasio da će, dok je on na funkciji, ostati cenzura i direktno upravljanje, potvrdili su za list još dva prisutna izvora. 

Nasilje blokadera na Medicinskom fakultetu

Blokaderi su sinoć još jednom demonstrirali svoju vrstu demokratije - nasiljem na izborima za Studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu!

Naime, ostrašćeni pripadnici ove struje upali su na Medicinski besni zbog rezultata izbora na kojem su učestvovale dve liste: Medicinski krug - neutralna lista, i Sinapsa - blokaderska lista.

Zbog drame, siledžijskog ponašanja i pozivanja na nasilje morala je da reaguje policija, nakon čega su blokaderi, po svom dobro znanom scenariju, u blokaderskim medijima obrnuli ploču i sebe predstavili kao žrtve, šireći laži o akciji pripadnika policije.

Na snimku koji objavljujemo vidi se kako se ponašaju studenti blokaderi, "naša deca", "nobelovci" - koji prodekana, profesora dr Vladana Živaljevića oslovljavaju sa "kurvin sine" i "pi**o jedna"!

Ne propustitePolitikaŠTA SE ZAISTA DESILO NA IZBORIMA NA MEDICINSKOM FAKULTETU! Plenumaši LOMILI STAKLA, branili domaru da otključa vrata, tražili BLANKO POTPISE da bi oteli pobedu
medicinski-fakultet-foto-nebojsa-mandic.jpg
Politika"BLOKADERI SU DOBILI SVE ŠTO SU TRAŽILI I OPET SU IZGUBILI'' Jovanov o nasilju na Medicinskom fakultetu: Pokazalo se da nemaju većinu čak ni među studentima
Milenko Jovanov
PolitikaOPŠTA OTIMAČINA KOD BLOKADERA - KO JE VEĆI MAĐAR! Ne mogu ni cenzus da dobace ali vole da se ogrebu za tuđi uspeh
Viktor Orban Peter Mađar Dragan Đilas Miroslav Miki Aleksić Vladan Đokić Branko Ružić Miloš Jovanović
PolitikaPOLITIČAR ĐOKIĆ DEVASTIRAO UNIVERZITET! Lukić i Matić za Kurir TV: "On koristi svoju funkciju za političku promociju" - OBRAZOVANJE ODVEO U SUNOVRAT!
aleksandar lukić i marko matić.jpg