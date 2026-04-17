Novi premijer Mađarske Peter Mađar gostovao je na mađarskoj državnoj televiziji MTVA ge je oštro kritikovao rad državnih medija i najavio nove mere - da će suspendovati, odnosno, obustaviti dalje emitovanje informativnog programa javnog servisa dok se ne obezbedi, kako tvrdi, objektivno izveštavanje.

Ova izjava novoizabranog predsednika Vlade Mađarske - inače novog idola srpskih blokadera - upravo je kod domaćih blokadera izazvala novu dozu euforije!

Naravno, krenulo je poređenje sa našim Javnim servisom - Radio televizijom Srbije (RTS), o kojoj su blokaderi već više puta pokazali šta misle i šta joj spremaju (prošle godine u maju RTS je bio blokiran dve nedelje, blokaderi nisu dozvoljavali zaposlenima da uđu u zgradu).

Na Tviteru je krenulo masovno naslađivanje Mađarovim najavama sankcija mađarskom Javnom srevisu priželjkujući isti scenario u Srbiji.

Tako su neke od poruka bile i vulgarne kao ova korisnika mreže Iks koji se predstavlja kao Časlav Mićović:

Pozivanje na ukidanje rada RTS

Otpuštanje svih sa RTS-a priželjkuje i ovaj blokader:

Peter Mađar

Pojedine poruke bile su i direktnije, poput: ''RTS, spavaš li mirno?'':

Pretnje javnom servisu Srbije

Prosto rečeno, blokaderi navodno teže nekoj demokratiji, a zapravo bi zakatančili sve medije koji se drznu da iznesu istinu koja njima ne odgovara.

Oglašavanje direktora

Direktor kanala u okviru Direkcije za informativni program MTVA Žolt Nemet je nakon gostovanja Petera Mađara održao sastanak sa zaposlenima, i rekao da će, po njegovom mišljenju, nova vlada verovatno smeniti rukovodstvo MTVA, a novo rukovodstvo potom će popuniti kadar novim ljudima, otkrio je za list Nepsava jedan zaposleni koji je prisustvovao sastanku.

On takođe smatra da se može očekivati i smanjenje broja zaposlenih, kao i niže plate.

Nemet je na sastanku zaposlenih naglasio da će, dok je on na funkciji, ostati cenzura i direktno upravljanje, potvrdili su za list još dva prisutna izvora.

Nasilje blokadera na Medicinskom fakultetu

Blokaderi su sinoć još jednom demonstrirali svoju vrstu demokratije - nasiljem na izborima za Studentski parlament na Medicinskom fakultetu u Beogradu!

Naime, ostrašćeni pripadnici ove struje upali su na Medicinski besni zbog rezultata izbora na kojem su učestvovale dve liste: Medicinski krug - neutralna lista, i Sinapsa - blokaderska lista.

Zbog drame, siledžijskog ponašanja i pozivanja na nasilje morala je da reaguje policija, nakon čega su blokaderi, po svom dobro znanom scenariju, u blokaderskim medijima obrnuli ploču i sebe predstavili kao žrtve, šireći laži o akciji pripadnika policije.

Na snimku koji objavljujemo vidi se kako se ponašaju studenti blokaderi, "naša deca", "nobelovci" - koji prodekana, profesora dr Vladana Živaljevića oslovljavaju sa "kurvin sine" i "pi**o jedna"!

Nasilje blokadera na Medicinskom fakultetu Izvor: Kurir