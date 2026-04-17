Opozicija je ponovo ostala bez doslednog odgovora na sopstvene političke poteze, nakon što se na sednici Narodne skupštine, iako su inicirali raspravu o nepoverenju Vladi Srbije, pojavila tek manja grupa poslanika. Od 62 potpisnika zahteva, u skupštinskoj sali bilo je prisutno svega 20, što je otvorilo pitanje ozbiljnosti i političke odgovornosti onih koji su inicijativu pokrenuli.

Na ovakav ishod reagovala je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ocenjujući da odnos prema sopstvenim zahtevima pokazuje nivo ozbiljnosti političkih aktera, uz pitanje kakvo bi upravljanje državom bilo u njihovim rukama.

Deo analitičara za Kurir ocenjuje da se radi o medijsko-političkoj kampanji u kojoj se, prema njihovim tvrdnjama, plasiraju neproverene analize kako bi se oblikovao narativ o unapred odlučenom političkom ishodu.

"Đokić koristi svoju funkciju za političku promociju!"

U emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, dr Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije ocenio je da je reč o dugotrajnijem procesu političkog uticaja na univerzitete, koji se, kako tvrdi, odražava i na njihov akademski učinak.

"Rektor Vladan Đokić se, prema mom mišljenju, bavi politikom umesto isključivo akademskim radom, što se reflektuje i na stanje univerziteta. Đokić koristi svoju funkciju za političku promociju! Od 2021. godine Univerzitet u Beogradu beleži pad na međunarodnim rang listama, što se vidi kroz ključne pokazatelje kao što su naučno-istraživački rad, broj objavljenih radova i citiranost“, naveo je Lukić.

On je ocenio da je takvo stanje posledica šireg problema u funkcionisanju univerziteta i da se odgovornost nalazi u upravljačkim strukturama.

"Kada univerzitet beleži pad na rang listama, postavlja se pitanje odgovornosti rukovodstva, jer su upravo oni ti koji upravljaju sistemom i njegovim performansama", dodao je on.

Dr Aleksandar Lukić za Kurir TV: "Đokić koristi svoju funkciju za političku promociju!"

"Univerzitet već duže uvučen u političke procese"

Sličan stav izneo je i Marko Matić iz Centra za odgovorne medije, koji smatra da su univerziteti postali prostor političkog delovanja, što, prema njegovim rečima, ima dugoročne posledice.

"Univerzitet je već duže vreme uvučen u političke procese i postao je svojevrsna platforma za različite političke projekte. I nije to sadašnji rektor prvi uradio, to je uradila i njegova prethodnica… To nije nešto što je počelo juče, već proces koji traje godinama i koji je postepeno menjao ulogu univerziteta u društvu", rekao je Matić.

On je dodao da je nedostatak konkurencije u visokom obrazovanju dodatni problem koji utiče na kvalitet sistema.

"Kada nema konkurencije, nema ni napretka. Otvaranje sistema i veća konkurencija mogli bi doprineti poboljšanju kvaliteta i performansi domaćih univerziteta", ocenio je on.

POLITIČAR ĐOKIĆ DEVASTIRAO UNIVERZITET! Marko Matić za Kurir TV: "To je već duže vreme jedna eksperimentalna laboratorija za izvođenje političkih projekata"

Ne propustitePolitikaPROPAST! ZA SAMO PET GODINA BEOGRADSKI UNIVERZITET POD POLITIČAREM ĐOKIĆEM PAO ZA ČAK 39 MESTA: "Šta bi se desilo ako bi uspeo da se dočepa državne funkcije?"
Vladan Đokić Rektorat Beogradski Univerzitet
Politika"REKTOR ĐOKIĆ BIO U KOMISIJI, BOJOVIĆ DAO ZELENO SVETLO" Advokat Gajić razotkrio slučaj nadstrešnice i PROPUSTE: Dali dozvole, tužilaštvo doprinelo POLITIZACIJI
Screenshot 2026-01-31 165148.jpg
Politika"KOLIKO GOD SRBIJA MNOGO DA ULAŽE U OBRAZOVANJE, ĐOKIĆ KAO REKTOR NEMA REZULTAT" Drid: Nema opravdanja za ovaj sunovrat Univerziteta!
111584_260413.05_53_34_23.Still003.jpg
Politika"VERUJEM DA IMAJU PAMETNIJIH I OZBILJNIJIH LJUDI OD ĐOKIĆA I BODIROGE" Vučić o blokaderskim kandidatima: Ako se odluče za njih daćemo sve od sebe da ih pobedimo
Aleksandar Vučić Dan Odreda vojne policije specijalne namene Kobre (3).jpeg
PolitikaPORED POLITIČARA ĐOKIĆA U IGRI I KOŠARKAŠ, A NA 7. MESTU LISTE - ŠOK: Blokaderi plenumaši na izbore idu sa ova 2 kandidata?!
0612-vladan-djokic-rgb--news1-nikola-andjic.jpg
PolitikaOPŠTA OTIMAČINA KOD BLOKADERA - KO JE VEĆI MAĐAR! Ne mogu ni cenzus da dobace ali vole da se ogrebu za tuđi uspeh
Viktor Orban Peter Mađar Dragan Đilas Miroslav Miki Aleksić Vladan Đokić Branko Ružić Miloš Jovanović