Slušaj vest

Opozicija je ponovo ostala bez doslednog odgovora na sopstvene političke poteze, nakon što se na sednici Narodne skupštine, iako su inicirali raspravu o nepoverenju Vladi Srbije, pojavila tek manja grupa poslanika. Od 62 potpisnika zahteva, u skupštinskoj sali bilo je prisutno svega 20, što je otvorilo pitanje ozbiljnosti i političke odgovornosti onih koji su inicijativu pokrenuli.

Na ovakav ishod reagovala je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ocenjujući da odnos prema sopstvenim zahtevima pokazuje nivo ozbiljnosti političkih aktera, uz pitanje kakvo bi upravljanje državom bilo u njihovim rukama.

Deo analitičara za Kurir ocenjuje da se radi o medijsko-političkoj kampanji u kojoj se, prema njihovim tvrdnjama, plasiraju neproverene analize kako bi se oblikovao narativ o unapred odlučenom političkom ishodu.

"Đokić koristi svoju funkciju za političku promociju!"

U emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, dr Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije ocenio je da je reč o dugotrajnijem procesu političkog uticaja na univerzitete, koji se, kako tvrdi, odražava i na njihov akademski učinak.

"Rektor Vladan Đokić se, prema mom mišljenju, bavi politikom umesto isključivo akademskim radom, što se reflektuje i na stanje univerziteta. Đokić koristi svoju funkciju za političku promociju! Od 2021. godine Univerzitet u Beogradu beleži pad na međunarodnim rang listama, što se vidi kroz ključne pokazatelje kao što su naučno-istraživački rad, broj objavljenih radova i citiranost“, naveo je Lukić.

On je ocenio da je takvo stanje posledica šireg problema u funkcionisanju univerziteta i da se odgovornost nalazi u upravljačkim strukturama.

"Kada univerzitet beleži pad na rang listama, postavlja se pitanje odgovornosti rukovodstva, jer su upravo oni ti koji upravljaju sistemom i njegovim performansama", dodao je on.

"Univerzitet već duže uvučen u političke procese"

Sličan stav izneo je i Marko Matić iz Centra za odgovorne medije, koji smatra da su univerziteti postali prostor političkog delovanja, što, prema njegovim rečima, ima dugoročne posledice.

"Univerzitet je već duže vreme uvučen u političke procese i postao je svojevrsna platforma za različite političke projekte. I nije to sadašnji rektor prvi uradio, to je uradila i njegova prethodnica… To nije nešto što je počelo juče, već proces koji traje godinama i koji je postepeno menjao ulogu univerziteta u društvu", rekao je Matić.

On je dodao da je nedostatak konkurencije u visokom obrazovanju dodatni problem koji utiče na kvalitet sistema.

"Kada nema konkurencije, nema ni napretka. Otvaranje sistema i veća konkurencija mogli bi doprineti poboljšanju kvaliteta i performansi domaćih univerziteta", ocenio je on.

POLITIČAR ĐOKIĆ DEVASTIRAO UNIVERZITET! Marko Matić za Kurir TV: "To je već duže vreme jedna eksperimentalna laboratorija za izvođenje političkih projekata"