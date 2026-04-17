Na profilu  "Narodni neprijatelj" na društvenoj mreži Iks, isplivali su podaci o poslovanju udruženja "Kamena Kolonija", za koje je navedeno da je to, zapravo, "fantomsko udruženje" inženjera Zorana Đajića, istaknutog blokadera.

- Blajhovanog naučnika Zorana Đajića nešto nema. Ali zato njegovo fantomsko udruženje prošle godine prihodovalo 9.582.000 dinara ili 82.000 evra. Za šta tačno i od koga?

Zanimljivo je da je u godini blokada prihodovao čak 2.886.000 dinara ili skoro 25.000 evra više nego pre blokada. Otkud to? Baš slučajno se poklopilo?

Hoće li neko da ga ovo pita? - stoji u objavi na Iksu. 

Udruženje građana "Kamena kolonija" ima sedište u Beogradu, a zastupnik i ovlašćeno lice je Zoran Đajić.

Prema zvaničnim finansijskim izveštajima:

• 2023. godina - ukupni prihodi iznosili su 6.936.000 dinara
• 2024. godina - ukupni prihodi 6.696.000 dinara
• 2025. godina - ukupni prihodi porasli na 9.582.000 dinara

