Povodom događaja na Medicinskom fakultetu u Beogradu, oglasila se Policijska uprava za grad Beograd. U saopštenju se navodi da je "policija noćas postupala po prijavi zaposlenih, koji su naveli da im "grupa lica ispred fakulteta ne dozvoljava izlaz i pokušava da nasilno uđe u objekat".

- Naglašavamo da policijski službenici ni u jednom trenutku nisu ulazili u prostorije Medicinskog fakulteta, već su postupali isključivo ispred objekta.

Policijska uprava za grad Beograd je 17. aprila 2026. godine u 1.15 i 1.20 časova obaveštena od strane zaposlenih da se ispred fakulteta okupila veća grupa lica koja ne dozvoljava slobodu kretanja licima u objektu i pokušava da izvrši provalu, nezadovoljna izbornim rezultatima na fakultetu.

Odmah po prijavi, na lice mesta su upućeni policijski službenici koji su zatekli okupljena lica koja su se oglušila o izdata upozorenja i naređenja, pružala aktivan otpor i napala policijske službenike, pri čemu je došlo i do oštećenja imovine fakulteta, uključujući razbijanje stakala - navodi se u saopštenju MUP-a.

Dodaje se da su "u cilju uspostavljanja javnog reda i mira, omogućavanja slobode kretanja i zaštite imovine, pripadnici Policijske brigade i Interventnih jedinica policije zauzeli pozicije ispred objekta i udaljili okupljena lica od ulaza".

- Tokom postupanja, tri policijska službenika zatražila su lekarsku pomoć. O događaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo, po čijim nalozima policija preduzima dalje mere i radnje zaključeno je u saopštenju.

Podsečamo, sinoć su na na Medicinskom fakultetu održani izbori za Studentski parlament koji su protekli uz ozbiljne nepravilnosti i incidente. Ukoliko čitate samo blokaderske medije - ubediće vas da je na ovim izborima bilo krađe, spornih glasačkih listića, neregularnoh brojanja, uslova brojanja, a situacija je kulminirala intervencijom policije i sukobom unutar zgrade fakulteta.

Ukoliko želite da saznate pravo stanje stvari, tu smo da razjasnimo situaciju.

Dakle, na izborima za studentski parlament učestvovale su dve liste: Medicinski krug - neutralna lista, i Sinapsa - blokaderska lista. Više o tome pročitajte OVDE.