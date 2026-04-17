Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas na Antalijskom diplomatskom forumu da globalni mehanizmi upravljanja imaju nezamenljivu ulogu, ali da regionalna saradnja postaje sve značajnija u uslovima rastuće globalne neizvesnosti.

Macut je na panelu "Uloga regionalnog vlasništva u uslovima transformacije savremenog sveta" istakao da globalni mehanizmi moraju biti zasnovani na jasno definisanim univerzalnim pravilima i njihovom doslednom poštovanju.

On je naglasio da se nedostaci u funkcionisanju globalnih mehanizama ne mogu u potpunosti nadomestiti drugim mehanizmima, ali da je važno da akteri na regionalnom nivou ulože maksimalne napore u unapređenje saradnje.

Srbija je, kako je podvukao, snažno posvećena jačanju regionalne saradnje, koja doprinosi izgradnji poverenja, procesu pomirenja i ukupnom razvoju na našem putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Đuro Macut u Antaliji

Premijer je, govoreći o prednostima regionalnih platformi, naveo da su regionalni akteri najkompetentniji da odgovore na političke, ekonomske i humanitarne izazove, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Oni najbolje razumeju specifičnosti izazova sa kojima se suočavaju i imaju kapacitete da ponude adekvatne odgovore, ukazao je predsednik Vlade i naveo migrantsku krizu kao primer gde je regionalna saradnja dala konkretne rezultate.

Macut je ocenio da brojna pitanja imaju pre svega regionalni karakter i da ih partneri iz regiona najefikasnije rešavaju kroz zajedničko delovanje, uključujući razvoj infrastrukture, trgovine, transporta, obrazovanja i saradnje mladih.

U multipolarnom svetu, kako je rekao, ključno je fokusirati se na oblasti u kojima postoji saglasnost.

Prema njegovim rečima, moramo da se fokusiramo na ono što nas povezuje, a ne na ono što nas deli, jer se kroz saradnju gradi poverenje i stvaraju uslovi za rešavanje i složenijih pitanja.

Macut je podvukao da zemlje Zapadnog Balkana teže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i da regionalne inicijative u velikoj meri počivaju na usvajanju evropskih standarda i pravnih tekovina EU.

Predsednik Vlade je kao primer uspešne saradnje naveo Cefta sporazum, koji je, kako je ocenio, značajno olakšao trgovinu i doprineo ekonomskom rastu svih učesnika.

Takođe, kako je napomenuo, regionalne inicijative u Jugoistočnoj Evropi imale su ključnu ulogu u obnovi veza i jačanju poverenja nakon devedesetih godina.

U skladu sa tim, on je predočio da iskustva našeg regiona mogu poslužiti kao model za druge delove sveta u prevazilaženju razlika i jačanju saradnje.

Predsednik Vlade predvodi delegaciju Srbije na diplomatskom forumu u Antaliji, a na panelu lidera su, pored Macuta, učestvovali i predsednik Demokratske Republike Kongo Feliks Antoan Čisekedi Čilombo i predsednik Republike Burundi Evarist Ndajišimije.