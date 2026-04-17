PUPIN INICIJATIVA U VAŠINGTONU SA ZVANIČNICIMA STEJT DEPARTMENTA: Razgovori o strateškom dijalogu i unapređenju odnosa Srbije i SAD (FOTO)
Predstavnici Pupin inicijative održali su u Vašingtonu niz sastanaka sa zvaničnicima Stejt departmenta, tokom kojih je razgovarano o unapređenju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pokretanju strateškog dijaloga i ključnim bilateralnim pitanjima
Odličan sastanak sa Danijelom Dž. Lotonom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara za Zapadnu Centralnu Evropu i Južnu Evropu u Birou za evropska i evroazijska pitanja.
Razgovor je bio otvoren, sadržajan i konstruktivan, a tokom sastanka potvrđena je spremnost administracije da se nastavi produbljivanje odnosa između Srbije i Sjedinjenih Država. Poseban akcenat stavljen je na otvaranje Strateškog dijaloga koji bi bilateralne odnose podigao na viši nivo.
Pupin inicijativa je istakla značaj pokretanja Strateškog dijaloga u narednom periodu, kao važnog koraka ka uređenijem, sadržajnijem i dugoročno održivom partnerstvu.
Vuk Velebit, predsednik Pupin inicijative, zajedno sa višim savetnicima Natašom Filipović i Srđanom Todorovićem, sastao se sa Džeremijem Longom, zamenikom direktora za Zapadnu Centralnu Evropu u Stejt departmentu.
Razgovor je bio otvoren i sadržajan, a obuhvatio je ključne teme za dalje unapređenje odnosa Srbije i SAD, uključujući pitanje NIS-a, početak strateškog dijaloga i širi prostor za produbljivanje saradnje.
Sastanak je doneo pozitivne signale i dodatno ohrabrenje da bi u narednom periodu mogli da budu vidljivi i konkretni rezultati.
