Slušaj vest

Predstavnici Pupin inicijative održali su u Vašingtonu niz sastanaka sa zvaničnicima Stejt departmenta, tokom kojih je razgovarano o unapređenju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pokretanju strateškog dijaloga i ključnim bilateralnim pitanjima

Odličan sastanak sa Danijelom Dž. Lotonom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara za Zapadnu Centralnu Evropu i Južnu Evropu u Birou za evropska i evroazijska pitanja.

Razgovor je bio otvoren, sadržajan i konstruktivan, a tokom sastanka potvrđena je spremnost administracije da se nastavi produbljivanje odnosa između Srbije i Sjedinjenih Država. Poseban akcenat stavljen je na otvaranje Strateškog dijaloga koji bi bilateralne odnose podigao na viši nivo.

Pupin inicijativa je istakla značaj pokretanja Strateškog dijaloga u narednom periodu, kao važnog koraka ka uređenijem, sadržajnijem i dugoročno održivom partnerstvu.

Vuk Velebit, predsednik Pupin inicijative, zajedno sa višim savetnicima Natašom Filipović i Srđanom Todorovićem, sastao se sa Džeremijem Longom, zamenikom direktora za Zapadnu Centralnu Evropu u Stejt departmentu.

Razgovor je bio otvoren i sadržajan, a obuhvatio je ključne teme za dalje unapređenje odnosa Srbije i SAD, uključujući pitanje NIS-a, početak strateškog dijaloga i širi prostor za produbljivanje saradnje.

Sastanak je doneo pozitivne signale i dodatno ohrabrenje da bi u narednom periodu mogli da budu vidljivi i konkretni rezultati.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVuk Velebit i Klaudija Teni za Kurir nakon održanog Prvog kongresnog brifinga o odnosima Srbije i SAD na Kapitol Hilu: "Radujemo se daljem jačanju saradnje"
vuk velebit, klaudija teni.jpg
PolitikaVUK VELEBIT S PUPIN INICIJATIVOM NA KAPITOL HILU: Na poziv kongresmenke Klaudije Teni održan Prvi kongresni brifing o odnosima Srbije i SAD
WhatsApp Image 2026-04-15 at 11.53.30.jpeg
PolitikaVuk Velebit: Vreme je da Srbija, baš kao i Amerika, uskladi spoljnopolitički kurs s ciljevima za novo doba
Vuk Velebit 3-2.jpg
PolitikaVELEBIT NA FORUMU BELTALKS: Srbija dobro pozicionirana u digitalnoj ekonomiji, Beograd je vodeći centar u regionu
IMG-20251209-WA0233.jpg