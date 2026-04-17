EU: Priština da preduzme korake ka formiranju Zajednice srpskih opština
Evropska unija zahteva od Prištine da učini prve korake ka formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO), na osnovu Briselskog sporazuma iz 2013. godine, kao i na osnovu obaveza preuzetih u Ohridu 2023. godine.
- U članu 7 Ohridskog sporazuma iz 2023. godine, Kosovo se obavezalo da će uspostaviti konkretne aranžmane i garancije kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu. EU očekuje da Kosovo preduzme prve korake u tom pravcu - rekao je portparol EU za Gazetu ekspres, odgovarajući na pitanja o Zajednici opština sa većinskom srpskom zajednicom i da li EU insistira da Priština pokrene postupak po pitanju nacrta ZSO pred Ustavnim sudom.
Ovaj portal podseća da sporazum iz 2013. godine koji je odobren u Skupštini uključuje Zajednicu srpskih opština i da se osnivanje ZSO i samouprave koja proizilazi iz Ohridskog sporazuma kontinuirano traži od privremenih prištinskih vlasti.
Stvaranje ZSO, kako navodi Gazeta ekspres, je povezano i sa putem tzv. Kosova ka članstvu u Savetu Evrope.
Za dva dana, 19. aprila, navršiće se 13 godina otkako je potpisan Briselski sporazum koji predviđa osnivanje Zajednice srpskih opština, što Priština nije ispunila do danas.
