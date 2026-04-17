Doktor blokader Dragan Milić i samoproklamovani vođa niških blokadera u međuvremenu je postao i vidovit. On poziva opoziciju i studente da se organizuju za vanredne parlementarne izbore koji će, kako kaže, biti 5. ili 12. jula!?

Ostalo je nejasno kako Milić zna datum izbora...

"Ukoliko se izbori održe 5. jula ili 12. jula, izvesno je da će veliki broj građana biti na letovanju. Ko će se vraćati sa letovanja i praviti duple troškove zbog glasanja? Jedan deo hoće, ali svakako ne svi. Pritom, među onima sa kojima sam razgovarao postoji razmišljanje: 'moj i glas moje žene ništa neće promeniti'. Istovremeno, vrh Srpske napredne stranke je najavom na TV-u da su izbori mogući do prve polovine jula praktično dao uputstva svojim članovima da na letovanja ne idu pre 15 jula, a da će onaj ko nije poslušao morati da se vrati", rekao je Milić, a preneo Šolakov "Danas".

Vređa veterane i izbeglice

Osim što jedini u Srbiji zna kada će biti izbori, Milić prelazi i druge granice - podsmeva se veteranima i izbeglicama. Oglašavajući se na društvenim mrežama, Milić pita: "Što nisu poginuli za te granice? Možda su nosili odavde tepsije sa burekom?".

Uputio je niz uvreda za ljude koji su spašavali svoje živote i živote svojih sunarodnika u ratovima koji su vođeni devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije.

"Elementarno nepoznavanje prilika i dogadaja, još jednom na delu", kažu u niškom SNS-u i dodaju:

"Neverovatno je da Milić ne zna koliko je boraca upravo iz Niša i sa juga branilo granice i naš narod u ratovima koji su se vodili devedesetih na prostorima bivših jugoslovenskih republika gde su mnogi ostavili sve ono što su godinama sticali i odvajali od usta da sagrade domove za svoju decu. Ne, Miliću nisu svi otišli u Beograd, možda bi Vi najradije tamo jer ga toliko želite, ali većina njih se vratila u Niš. Obogaljeni, sa brojnim bolestima uz rasturene porodice. Da, ti borci i oficiri su danas kući a vi im iz tople fotelje danas poručujete - Što niste poginuli? Sramno, nedopustivo i neprihvaljivo za stotine boraca i izbeglica koji su se vratili u domovinu ali se nisu nadali da će im danas neko ko se pretvara da je rodoljub poručiti baš ovo. Da li vam je malo poginulih naših duša? Trebalo je više? To je poruka koju šaljete - jezivo!".

Niški naprednjaci pojašnjavaju da je medu dobrovoljcima i vojnim licima koji su se borili na ratištima na srpskoj strani bilo puno drugih narodnosti, koji Srbiju i danas smatraju svojom domovinom, zato je nejasno šta je tačno Milić hteo da poruči.