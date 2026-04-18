Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem Instagrama, uputivši kratku, ali snažnu poruku u trenutku kada se političke prilike u zemlji dodatno zaoštravaju. U atmosferi sve izraženijih podela i najava novih parlamentarnih izbora, Vučić je još jednom stavio akcenat na značaj volje naroda i jedinstva.

- Za mene je glas Boga glas naroda - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi.

Izjava predsednika Aleksandar Vučić podseća na čuvenu latinsku izreku Vox populi, vox Dei — "glas naroda je glas Boga", koja vekovima simbolizuje ideju da je volja građana najviši autoritet u jednom društvu. Kroz istoriju, ova misao nosila je snažnu poruku o značaju narodne podrške i legitimiteta, ističući da upravo narod daje snagu i pravac svakoj državi. U tom duhu, poruka koju je Vučić podelio može se posmatrati kao naglašavanje poverenja u građane i njihov sud u trenucima kada se donose važne odluke za budućnost zemlje.

Pred Srbijom su meseci puni izazova, u kojima će, više nego ikada, biti važno očuvati stabilnost i jedinstvo, ali i jasno čuti glas naroda kao temelj svake buduće odluke.

Podsetimo, Vučić se i juče obratio građanima u sličnom maniru, gde je u jeku složene geopolitičke situacije, uz brojne sukobe i ratove koji potresaju planetu, Vučić ukazao na težinu trenutka, ali i na odlučnost Srbije da ostane stabilna i sigurna. Kako je naglasio, pred nama su vremena koja zahtevaju ozbiljnost, odgovornost i jedinstvo.

- Svakom je Bog dao onoliko koliko može da ponese, teška su vremena, daću sve od sebe da sačuvamo Srbiju - poručio je juče predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.