ANS OSUŠUJE TUŽBU EMIRA KUSTURICE PROTIV ANDRIJANE NEŠIĆ: Opasan presedan i napad na slobodu govora!
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pokušaje pritisaka na slobodu govora koji se manifestuju kroz tužbu Emira Kusturice protiv glavne urednice portala "Novosti" Andrijane Nešić.
- Zahtev da se Andrijani Nešić zabrani bavljenje sopstvenom profesijom predstavlja opasan presedan i direktan napad na ustavom zagarantovano pravo na informisanje. Nedopustivo je da javne ličnosti koriste pravosudni sistem kao sredstvo za ućutkivanje kritičkih glasova - navodi se u saopštenju Asocijacije novinara Srbije.
Iz Asocijacije takođe poručuju da ovakvi procesi stvaraju atmosferu straha i podstiču autocenzuru, što je, ističu, pogubno za demokratske temelje svakog društva.
- Pružamo punu kolegijalnu podršku Andrijani Nešić u njenoj borbi za profesionalni integritet i pravo na rad bez straha od progona - zaključuje se u saopštenju.
