Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pokušaje pritisaka na slobodu govora koji se manifestuju kroz tužbu Emira Kusturice protiv glavne urednice portala "Novosti" Andrijane Nešić.

- Zahtev da se Andrijani Nešić zabrani bavljenje sopstvenom profesijom predstavlja opasan presedan i direktan napad na ustavom zagarantovano pravo na informisanje. Nedopustivo je da javne ličnosti koriste pravosudni sistem kao sredstvo za ućutkivanje kritičkih glasova - navodi se u saopštenju Asocijacije novinara Srbije.

Iz Asocijacije takođe poručuju da ovakvi procesi stvaraju atmosferu straha i podstiču autocenzuru, što je, ističu, pogubno za demokratske temelje svakog društva.

- Pružamo punu kolegijalnu podršku Andrijani Nešić u njenoj borbi za profesionalni integritet i pravo na rad bez straha od progona - zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs

