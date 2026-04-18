Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je telefonom sa ministrom pravde Republike Srbije Nenadom Vujićem o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladić, koji se nalazi u pritvorskoj jedinici u Hagu.

Dva ministra su saglasni da se generalu Mladiću mora obezbediti adekvatna zdravstvena zaštita i dostojanstven tretman. Ministar Vujić će u ponedeljak posetiti pritvorsku jedinicu u Hagu i upoznati se sa njegovim zdravstvenim stanjem i uslovima boravka.

Republika Srpska i Republika Srbija deluju koordinisano i u skladu sa zakonom, sa ciljem zaštite prava svih svojih državljana.

General Mladić je 10. aprila doživio moždani udar. Ranije je pretrpeo više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne zahvate na srcu i nozi.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja. Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, u Srbiji.

