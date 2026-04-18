Glavna tema petog diplomatskog foruma u Antaliji, koji je okupio oko 500 zvaničnika iz celog sveta, jeste rešavanje i sprečavanje sukoba u svetu. Delegacija Srbije, koja učestvuje na forumu, poručuje da je Srbija deo rešenja i da je otvorena za saradnju.

Premijer Đuro Macut, koji predvodi delegaciju Srbije, rekao je da je izuzetno zadovoljan razgovorima sa potpredsednikom Turske Čevdetom Jilmazom.

- Ono što uskoro očekujemo je poseta velike privredne delegacije u maju ili junu, koju će predvoditi predsednik Turske gospodin Erdogan i nadam se da će sa našim predsednikom Vučićem razgovarati o nastavku saradnje po brojnim pitanjima - naveo je Macut.

Đuro Macut
Dodaje da su razgovarali o nastavku saradnje i po pitanju rešavanja sporova u regionu, gde Turska igra veoma važnu ulogu,

- Ostaje jedna perspektiva o kojoj smo razgovarali, a to je nastavak saradnje u oblasti i obrazovanja i nauke, koja nije do sada otvorena. I negde tokom godine se nadam da ćemo zajednički postaviti neke nove pravce i u ovom smislu - rekao je Macut.

"Direktan i vrlo otvoren razgovor sa predsednicom Slovenije"

Premijer se juče sastao sa predsednicom Slovenije Natašom Pirc, sa kojom je najviše razgovarao o evropskim integracijama.

- Ja sam imao ustvari jednu molbu prema predsednici Slovenije, da razume našu situaciju i da pomogne Srbiji u pristupnim pregovorima na putu ka Evropskoj uniji. Razgovori su bili stvarno vrlo direktni i vrlo otvoreni - istakao je Macut.

Predsednica Slovenije sa svojim timom, kaže, namerava da pomogne Srbiji u tom smislu.

- Slovenija će biti partner u saradnji sa nama. Nadam se da će uslediti posete na najvišem nivou između Slovenije i Srbije, da će se i predsednik Vučić izvesno sresti sa predsednicom Slovenije gospođom Natašom Pirc i da će na taj način unaprediti našu saradnju - zaključio je Macut.

