"GRBOVIĆ JE PARAZIT, TAKVIH TREBA DA SE OSLOBODIMO" Blokaderi jedni druge "časte" najgorim imenima - i potpuno su u pravu!
Rat blokadera već uveliko bukti i jedni druge po društvenim mrežama čašćavaju pogrdnim izrazima, sada ih nazivajući i parazitima. I u pravu su.
Pavle Grbović, lider PSG; se oglasio na društvenoj mreži X, gde su opet krenula blokaderska nagađanja oko datuma izbora koje su upravo oni zahtevali, a sad od istih beže.
- Od svih pomenutih termina za izbore najrealnije deluje 12. jul. Zašto? Pa zato što je AV rekao da mogu biti održani do 10. jula i time bi ispunio svoju neodoljivu fiziološku potrebu da makar malo slaže - napisao je Pavle Grbović
Nakon njegove objave na društvenoj mreži X, blokaderi su ga odmah vratili na fabrička podešavanja.
- Zamislite da je ovaj podatak tačan, samo zamislite. Šta radi Pavle? Ništa. On čeka Dragana da ih organizuje. Niti ima ljude, listu, kontrolore, posmatrače, ali zna da laje po ceo dan i nameće studentima šta oni treba da rade. Od ovakvih parazita moramo da se oslobodimo!
