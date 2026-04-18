Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Zapad priznao nezavisnost takozvanog Kosova, ne razmišljajući o teritorijalnom integritetu Srbije, a u slučaju Krima i Donbasa se konstantno poziva na teritorijalni integritet Ukrajine.

- Kada treba da se prizna nezavisnost takozvanog Kosova, to je pravo na samoopredeljenje, kada treba da se iskaže kategorično prenebregavanje prava naroda Krima, a zatim i Donbasa, onda je to zahtev da se poštuje teritorijalni integritet. Sve se radi od slučaja do slučaja - istakao je Lavrov tokom posebne sesije Antalijskog diplomatskog foruma, prenosi RT Balkan.

On je rekao da svetski poredak zasnovan na pravilima nikada nije postojao, a primer za to je slučaj Kosova i Metohije.

- Pravog poretka zasnovanog na pravilima, osim kao slogana, nikada nije ni bilo. Mi smo, još kada se taj slogan pojavio pre više od 10 godina, tražili da nam pokažu zbornik tih pravila koje svi treba da usvoje. On ne postoji - istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima u AP KiM su, navodno, uzeli u obzir "volju naroda", iako nije bilo referenduma i uprkos tome podržali ilegalnu nezavisnost Kosova, naglasio je Lavrov.

- Stanovnici Krima odbili su da žive pod ukrajinskim vlastima, ali je Evropa nakon zakonitog referenduma ocenila da to nije legalno, 'jer mora da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine - naveo je ruski ministar spoljnih poslova.