Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovao je danas telefonom i tom prilikom se izvinio u svoje i u ime države Mirku Pavlovu (66) iz Sremskih Karlovaca, koga su u petak u Novom Sadu verbalno napali tokom blokade raskrsnice i kojeg je policija izdvojila i legitimisala uz prekomernu upotrebu sile jer se protivio blokadama, i poručio mu da je takvo ponašanje nedopustivo. Predsednik je i na svom instagramu podelio snimak svog razgovora sa gospodinom Pavlovim.

- Hoću da vas pozdravim, poštovani gospodine Mirko, da vam se izvinim u ime države i u svoje ime. Nemam objašnjenje, razgovarao sam sa direktorom policije i nema opravdanja - rekao je Vučić u telefonskom razgovoru i dodao da je ovakvo ponašanje nedopustivo.

- Vama hvala što ste pokazali strpljenje. Za mene je neverovatno da ne bude priveden onaj mladić koji vam je pretio samo zato što ste hteli da pređete ulicu. Ja se nadam i verujem da taj mladić nije imao zlu nameru. Ja vas molim da oprostite i meni i državi, a nama ostaje da se borimo protiv toga. Od mene imate najveće poštovanje, samo vas molim da prihvatite moje izvinjenje - rekao je predsednik gospodinu.

Podsetimo, Pavlova su pripadnici policije tokom blokade raskrsnice udaljili sa pešačkog prelaza uz primenu sile i legitimisali. Ispred Policijske uprave u Novom Sadu, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, danas je održan protest protiv zbog incidenta, ali i protiv blokada saobraćaja i kako su naveli - postupanja pripadnika MUP-a prema ljudima koji se protive blokadama.

Protestu prisustvuju i pojedini predstavnici vlasti, među kojima su predsednik SNS Miloš Vučević, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Okupljanju su se kasnije pridružili i motociklisti, a gradonačelnik Novog Sada održao je kratak govor.