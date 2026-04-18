Premijer Srbije prof.dr Đuro Macut susreo se danas, na mrginama Antalijskog diplomatskog foruma, sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i tim povodom istakao da se odnosi Srbije i Turske grade na poverenju, dijalogu i zajedničkoj budućnosti.

"Srdačan i otvoren susret na mrginama Antalija Diplomatskog foruma 2026. sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom u prijateljskom razgovoru", naveo je Macut na Instagramu.

Macut predvodi delegaciju Srbije na 5. Antalijskom diplomatskom forumu, gde je juče učestvovao na panelu lidera.

Na marginama foruma, premijer Srbije, između ostalih razgovarao je sa potpredsednikom Turske Dževdetom Jilmazom, kao i predsednikom Somalije Hasanom Šeik Mohamudom.

Đuro Macut u Antaliji
Premijer Đuro Macut