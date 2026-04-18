Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Antaliji da je, nakon učešća na Antalijskom diplomatskom forumu, potpuno jasno da put za stabilnost mir i napredak u regionu Balkana vodi i preko Beograda. Rekao je da je danas imao dobre bilateralne sastanke, ali i da je pomalo razočaran nastupom šefa diplomatije BiH Elmedina Konakovića.

Delegacija Srbije, istakao je Đurić, imala je uspešno učešće na Antalijskom diplomatskom forumu i dodao da može da kaže nakon današnjih diskusija, okruglih stolova i bilateralnih sastanka koje su imali, da je potpuno jasno da put za stabilnost mir i napredak u regionu Balkana vodi i preko Beograda.

„Naravno i drugih centara, ali Beograd i Srbija predstavljaju centralnu tačku za okupljanje regiona u pogledu ekonomije, infrastrukture, za stabilizaciju otovrenih poltičkih prilika“, rekao je Đurić.

Istakao je da su imali dobar sastanak Balkanske mirovne platforme, incijative koja se organizuje zajedno sa Turskom i drugim zemljama i prestonicama i teritorijama regiona.

„Mogu da kažem da u narednim mesecima očekujemo liderski samit Balkanske mirovne platforme, koji će imati konkretnu agendu u vezi sa tim kako da pospešimo našu saradnju u temama koje su od značaja za građane, poput zajedničke borbe za sprečavanje posledica elementarnih nepogoda, dakle kako da uparimo naše kapacitete, kako da olakšamo prolaz kroz granične prelaze, kako da podstaknemo saradnju mladih generacija, dodatno sa novim idejama i incijativama, kako da stvorimo jednu klimu koja će mlađim generacijama ostaviti uverenje da imamo drugačiju budućnost“, rekao je Đurić.

Dodao je da je u Antaliji imao i dobre bilateralne razgovore sa novim ministrom spoljnih poslova Albanije i šefom diplomatije Zambije, ali da je pomalo razočaran nastupom ministra spoljnih poslova BiH Almedina Konakovića, koji je odabrao da pred kamerama, bez argumenata i osnova, ali sa mnogo strasti, napadne brigu koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio zbog netransparentnih bezbednosnih aranžmana koji se prave u regionu.

„Gospodin Konaković je u duhu prave predizborne kampanje za koju se očigledno sprema onako sa dosta strasti i ne preterano pozitivnih poruka iskoristio skup da kritikuje zvanični Beograd, ne vodeći možda dovoljno računa o tome koliko svi imamo odgovornost da negujemo odnose izmedu naših naroda“, rekao je Đurić.

Istakao je da je delegacia Srbije odgovorila argumentima i da su delima pokazali da je Srbija deo rešenja.

„Delima smo pokazali da se to ne radi tako pred kamerama, već ako postoje problemi uzme se telefon pa se razgovara. I pokazali smo da smo danas, kao što ćemo i u budućnosti biti, na strani mira i saradnje, da jednako vodimo računa o svim narodima i, naravno, poštujemo i teritorijalni integritet BiH. Vodimo računa i volimo i Republiku Srpsku, ali nikada ne mislimo da je naš zadatak kao diplomata da vodimo borbe pred kamerama, da budemo snažni i hrabri i junačni pred kamerama, već da rešavamo probleme. Naravno, jedan skup ne čini razliku između uspeha i neuspeha u saradnji. Izgradnja dobre saradnje u regionu je kao maraton, tako da nastavićemo da se borimo“, rekao je Đurić.

Sa novim ministrom spoljnih poslova Albanije Feritom Hodžom je, kako je rekao, imao sjajan sastanak i dogovorili su se da jačaju saradnju i diplomatsko konzularno prisustvo.

„Mislim da je saradnja Srbije i Albanije veoma značajna za obe zemlje, značajna je za budućnost i stabilnost regiona. Dogovorili smo se, da vodeći računa o albanskoj zajednici u Srbiji i srpskoj zajednici u Albaniji i ekonomskoj saradnji koja je rastuća, u budućnosti jačamo diplomatsko konzularno prusustvo u obe zemlje i saradnju u evropskom kontekstu, da razmenjujemo i posete i stvaramo sliku koja je zasnovana i na stvarnosti i koja će pokazati da u našem regionu odnosi moraju i mogu da budu drugačiji“, rekao je Đurić

Istakao je da je imao izvanredan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Zambije i dodao da Srbija nema fokus samo na Evropu i svoje neposredno okruženje i da je tu njena komparativna prednost.

„Još od vremena predsednika Tita i predsednika Keneta Kaunde naše dve zemlje gaje odlične odnose. Zambija podržava teritorijalni integritet Srbije, ali Zambija je zemlja koja ima velike rudne i druge potencijale i kao što smo radili u vreme velike Jugoslavije, mislim da naše kompanije u različitim oblastima mogu da ostvare dobar profit iz ove saradnje.

Poželeo sam da prenesem predstavnicima Zambije da smo mi u Srbiji ponosni na činjenicu da 25. maja obeležavamo Dan Afrike, čime se dičimo, s obzirom na to da je naša zemlja prva u Evropi ustala u borbi protiv kolonijalizma. Danas je održan i okrugli sto otvoren za javnost u organizaciji Regionalnog saveta za saradnju i na njemu su učestvovali predstavnici političkih organizacija“, rekao je Đurić.