VUČIĆ U NEDELJU U DONJOJ GRADINI: Predsednik Srbije na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, u nedelju, 19. aprila 2026. godine.
Program obeležavanja Dana sećanja:
11.40 - Polaganje venaca na grobnom polju "Topole"
12.00 - Parastos i pomen žrtvama
12.35 - Obraćanje zvaničnika
