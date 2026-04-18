Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas tokom Antalijskog bezbednosnog foruma sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanueleom Žiofreom, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić i Žiofre su razgovarali o evropskom putu Srbije i trenutnim mogućnostima u odnosima Srbije i Evropske unije, značaju kontinuiranog političkog dijaloga i napretka u reformama u ključnim oblastima.

Ministar Đurić je rekao da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredeljenje Srbije i dodao da Srbija ulaže intenzivne i sveobuhvatne napore u sprovođenju reformi.

Kurir.rs/Beta

