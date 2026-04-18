Ministar spoljnih poslova Marko Đurić odgovorio je bosanskohercegovačkom političaru Elmedinu Konakoviću i poručio da cilj ne sme biti junačenje pred kamerama.

"Ne mislimo da je naš zadatak kao diplomata da vodimo borbe pred kamerama, da budemo silni, hrabri i junačni pred kamerama, već da rešavamo probleme. Od tih silnih i junačnih pred kamerama ne može ceo region da se 35 godina oporavi, hajmo da pokažemo da možemo malo drugačije, a ovo ovako mnogo je lepo i lako pričati u jednoj rečenici kako smo za saradnju u regionu, kako nema nikog boljeg od nas, svi smo najbolji političari i svi smo tobože za mir i saradnju, a onda kad treba zaista na delu pokazati da ne želimo da stvaramo zlu krv, koristimo ovakve forume za skupljanje jeftinih političkih poena", naveo je Đurić.

Podsetimo, Konaković je na Trećem ministarskom sastanku inicijative "Platforma za mir na Balkanu" u Antaliji, govorio negativno o ulozi Srbije u procesu izgradnje mira na Balkanu.

"Ono što mogu da kažem je da je Srbija, kao i uvek na ovom skupu, nastojala da bude deo rešenja, ne deo problema. Pomalo sam razočaran nastupom gospodina Konakovića nakon naših nastojanja da unapredimo bilateralnu saradnju, koji je odlučio da pred kamerama, bez argumenata i osnove, ali sa mnogo strasti napadne brigu koju je predsednik Vučić izrazio zbog netransparentnih bezbednosnih aranžmana koji se prave u regionu", poručio je Đurić i dodao: