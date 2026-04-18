MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NA MEMORIJALNOJ AKADEMIJI "MAJKA KOZARA": Jasenovac nije samo mesto stradanja, već zavet da nikada ne zaboravimo zlo
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je večeras memorijalnoj akademiji "Majka Kozara" u Kozarskoj Dubici, koja je održana u sklopu obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH.
"Jasenovac nije samo mesto stradanja, već zavet da nikada ne zaboravimo zlo koje nam se dogodilo.
Srpski narod je uvek znao da prašta, ali danas je dovoljno snažan i da pamti, jer pamćenje nije mržnja, već odbrana istine, dostojanstva i prava da nam niko više ne prekraja istoriju.
Srbija i Republika Srpska danas stoje zajedno, u sećanju na nevine žrtve, u borbi za istinu i u odlučnosti da se takvo zlo nikada više ne ponovi", poručila je ministarka Đurđević Stamenkovski.
