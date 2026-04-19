„Srbi su uvek imali duh da oproste, ali danas imamo i dovoljno samopoštovanja da pamtimo zlo koje nam se dogodilo“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski u Kozarskoj Dubici, na Memorijalnoj akademiji „Majka Kozara“ povodom obeležavanja 81 godine od proboja poslednje grupe logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac.

Ministar je navela da su Srbi uvek verovali u čoveka, a nikada u ideologije i u to da zlo može da obuzme one koje smo smatrali svojim komšijama i bližnjima.

„Nikada više ne smemo da dozvolimo da potcenimo zlo i da pod pristiskom ne pamtimo ono što nam se dogodilo. To treba da bude naša poruka zauvek“, naglasila je.

Milica Đurđević Stamenkovski na akademiji Majka Kozara Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je navela da Srbija i Republika Srpska stvaraju zajednički prostor kulturnog sećanja, pamćenja i zajedničkih vrednosti u kojima ne dozvoljavamo da bilo ko drugi vrši reviziju naše istorije, da falsifikuje činjenice i potcenjuje ono što se dogodilo za vreme delovanja zločinačke tzv. Nezavisne Republike Hrvatske, ustaškog pokreta i svega onoga što je predstavljalo imperiju zla, tame i smrti.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je proboj Jasenovca, oslobođenje tih prostora i borba logoraša da prežive, bila više od borbe za život. To je bila borba za istinu.

Kako je naglasila, menorijalna akademija i državna ceremonija, koju zajednički organizujemo, je dokaz da su Srbija i Srpska zagrljene u borbi da održe sećanje i da ne dozvole da se tako nešto ikada više ponovi.

Navela je da je opstanak Republike Srpske jednak opstanku srpskog naroda na tim prostorima.