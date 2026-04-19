- Srdačan i prijateljski razgovor sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o geopolitičkim prilikama i daljem jačanju ukupne bilateralne saradnje, sa posebnim akcentom na energetiku, investicije i nove zajedničke projekte od strateškog značaja za obe zemlje. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ponovili da je neophodno vratiti mir i stabilnost, kao ključne preduslove za sigurnost i razvoj regiona. Posebno smo razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje i daljem razvoju zajedničkih projekata, uz jasan interes da se postojeći potencijali dodatno iskoriste u korist građana obe zemlje - istakao je Vučić.

On naglašava da je želeo još jednom, lično, da se zahvali predsedniku Alijevu na kontinuiranoj i konkretnoj podršci koju pruža Srbiji, što potvrđuje čvrsto partnerstvo i međusobno poverenje naših država.

- Iskoristio sam ovu priliku da potvrdim svoje učešće na predstojećem World Urban Forum u Bakuu i pozdravim uspostavljanje direktne avio-linije Er Srbije na relaciji Beograd–Baku, sa prvim letom planiranim za 3. maj, što predstavlja važan korak u dodatnom povezivanju naših naroda i privreda - naglasio je predsednik, i zaključio:

- Ponovio sam opredeljenje Srbije da nastavi da razvija odnose sa Azerbejdžanom u duhu iskrenog prijateljstva, poštovanja i zajedničkog interesa za stabilnost i ekonomski napredak.

Ne propustitePolitikaISCEDILI SU SVOJ BUNAR I REZERVOAR LAŽI! Vučić o godišnjici Briselskog sporazuma: 13 godina obmana, Priština ne želi da osnuje Zajednicu srpskih opština (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaZA OVO NEMA OPRAVDANJA! Vučić podelio NAJVAŽNIJI snimak dana i još jednom se izvinio Mirku Pavlovu zbog onoga što je doživeo u Novom Sadu (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ U DONJOJ GRADINI: Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve genocida u NDH
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.17_2b66ae8c.jpg
Politika"POKAZALI STE KAKO SE SRCEM BORI ZA SVOJU ZEMLJU" Vučić čestitao Majdovu i Siminu medalje u Tbilisiju: Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu
shutterstock_1676560987.jpg