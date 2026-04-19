Donja Gradina - Obeležavanje Dana sećanja na žrtve genocida u Jasenovcu Foto: Nemanja Nikolić

12.20 - Patrijarh Porfirije služi parastos

Patrijarh Srpski Porfirije služi parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Parastosu prisustvuje predsednik Vučić sa delegacijama.

Vučić na parastosu žrtvama genocida u NDH

12.10 - Mališani tražili da se slikaju sa predsednikom

Dolazak predsednika Vučića izazvao je veliko interesovanje najmlađih, koji su zamolili da se fotografišu sa njim.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

11.35 - Predsednik Vučić položio venac

Vence je prvo položila delegacija Republike Srpske, zatim i delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem.

U delegaciji Srbije su i ministri Bratislav Gašić, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski.

Vence su položili i delegacija Republike Srpske na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, delegacije Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplounom, delegacija Izraela koju predvodi savetnik u ambasadi te zemlje Isak Grin, Udruženje bivših logoraša iz Drugog svetskog rata, delegacija Roma i predstavnici diplomatskog kora.

Ne propustitePolitikaSRBIJA JE SVETINJA! Vučićeva najnovija poruka nosi težinu vekova i slavne istorije: Ona je važnija od svih nas (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ RAZGOVARAO SA ILHAMOM ALIJEVIM: "Želeo sam još jednom lično da se zahvalim na kontinuiranoj i konkretnoj podršci koju pruža Srbiji"
Aleksandar Vučić Ilham Alijev
Politika13 GODINA OD POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA: Obećanja ostala mrtvo slovo na papiru, Srbe na Kosmetu hapse, zatvaraju im škole i ambulante - SVET NEMO GLEDA
Pripadnik tzv. Kosovske policije u Severnoj Mitrovici
Politika"PROBOJ JASENOVCA BIO JE BORBA ZA ISTINU" Ministarka Stamenkovski poručila: Nikada više ne smemo da potcenimo zlo i da pod pritiskom ne pamtimo šta se dogodilo
WhatsApp Image 2026-04-19 at 08.40.43 (4).jpeg