UŽIVO VUČIĆ U DONJOJ GRADINI: Predsednik se poklonio žrtvama ustaških zločina i genocida u Jasenovcu (FOTO)
12.20 - Patrijarh Porfirije služi parastos
Patrijarh Srpski Porfirije služi parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.
Parastosu prisustvuje predsednik Vučić sa delegacijama.
12.10 - Mališani tražili da se slikaju sa predsednikom
Dolazak predsednika Vučića izazvao je veliko interesovanje najmlađih, koji su zamolili da se fotografišu sa njim.
11.35 - Predsednik Vučić položio venac
Vence je prvo položila delegacija Republike Srpske, zatim i delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem.
U delegaciji Srbije su i ministri Bratislav Gašić, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski.
Vence su položili i delegacija Republike Srpske na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, delegacije Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplounom, delegacija Izraela koju predvodi savetnik u ambasadi te zemlje Isak Grin, Udruženje bivših logoraša iz Drugog svetskog rata, delegacija Roma i predstavnici diplomatskog kora.