Hrvatski mediji više ni ne kriju da je njihov izabrani kandidat za "vođu" za rušenje legalno izabrane vlasti u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučiča - političar Vladan Đokić, nekada poznat i kao rektor Beogradskog univerziteta

Iako su mnogi u Srbiji od državnih zvaničnika davno upozoravali da iza pokušaja obojene revolucije u zemlji stoje strane službe, a pre svega Hrvatska služba, sada je od njihove strane to maltene indirektno i priznato.

Naime, Jutarnji listi na svojoj naslovnoj strani donosi priču o tome kako bi Vladan Đokić mogao da bude "srpski Mađar", aludirajući na lidera stranke Tisa Petera Mađara koji je na nedavnim izborima u Mađarskoj pobedio Fides Viktora Orbana!

Kraj potrage za vođom: Da li je Vladan Đokić čovek koji će srušiti Vučića - naslov je skladaloznog teksta na jutarnni.hr u kom se dalje navodi:

- Mnogi Srbi još uvek veruju da se SSSR nije raspao i da Rusi samo što nisu prešli Dunav. To je ključni problem za Srbiju. Aleksandru Vučiću već se gotovo godinu i po drma stolica zbog upornih studentskih protesta koji se polako ispuhuju jer je on još u sedlu, ne da se, ali sada će, uvereni su u Beogradu nakon mađarskih izbora, ponovno živnuti. Jer, da parafraziramo "Maratonce" - Aca je malo nervozannakon neugodnih vesti iz Budimpešte - stoji u ovom tekstu gde Hrvati direktno navijaju za rušenje legalno izarbanog predsednika Srbije, ali se i podsmevaju se celom srpskom narodu!

Omalovažavanje građana Srbije u tekstu Jutarnjeg lista Foto: Printscreen Jutarnji list

Sasvim je jasno da više nema ni privida objektivnosti niti pokušaja da se prikrije dkirektno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije od strane Hrvatske, čiji su mediji, predvođeni upravo "Jutarnjim listom", praktično proglasili svog favorita za sprovođenje "obojene revolucije", koju su od početka pomagali pre svega svojim priručnikom - "blokadnom kuharicom" - koji je u nastavcima, kao pomoć studentima blokaderima, objavljivao blokaderski tabloid "Danas".

Tekst u "Jutarnjem" u slavu političara Đokića je vrlo jasna politička poruka i instruktivno delovanje, uz potcenjivanje i duboki prezir prema građanima Srbije koji "čekaju SSSR", i dokazuje da je Hrvatska glavni medijski i logistički punkt blokadera za destabilzaciju naše države!

Rektor Vladan Đokić nekad i sad Izvor: Kurir televizija