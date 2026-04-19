Patrijarh srpski Porfirije služio je parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Patrijarh je sve prisutne pozdravio rečima "Hristos vaskrse" i rekao da nema prikladnijeg pozdrava koji se može izreći na mestu najstrašnije golgote srpskog naroda.

Poručio je da je ovo mesto najstrašnije golgote srpskog naroda, gde su reči često suvišne.

Patrijarh srpski Porfirije

- Ova zemlja je natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom. Ove reči nisu dovoljne, ili bolje reći, da su ovde reči sasvim suvišne. Ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo glas onih koji su svojim stradanjem posvedočili veru ljudskog lika. Potrebna je iznad svega molitva, čista molitva - kazao je on.

Donja Gradina: Dan sećanja na žrtve genocida u NDH

Mi se danas sećamo ne samo svojih žrtava, već i žrtava iz redova jevrejskog i romskog naroda.

- Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gde, i bilo kome da pripadaju. Na našu veliku žalost, ali i sramotu, i danas smo širom sveta suočeni sa besmislenim i bezvrednim krvoprolićima, među ljudima i narodima koji iza sebe ostavljaju nove i nove stradalnike, nove i nove nevine žrtve - naglasio je poglavar SPC.

Srpski patrijarh je naglasio da moramo posvedočiti da ljudska zloba nema poslednju reč, već da poslednju reč mora imati ljubav i Gospod Isus Hristos.

- Hristos je vaskrsao iz mrtvih i posvedočio da tama ne može da sakrije svetlost. Verom u Vaskrsenje Gospoda našeg Hrista, znamo da mučenici jasenovački nisu mrtvi, već živi, i pečat koji svedoči o ljubavi, najpre prema svome rodu, a onda i prema Bogu i svakom čoveku. Ne dolazimo ovde samo da se sećamo prošlosti, već da bismo od mučenika naučili kako da živimo i čuvamo veru u srcu - kazao je on.