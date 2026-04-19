Godinama smo slušali da je Viktor Orbán naš najbliži saveznik u Evropskoj uniji. Danas, posle političkog potresa u Mađarskoj, i uspona Petera Mađara, postavlja se pitanje – da li Srbija ostaje bez najvažnijeg i pravog prijatelja u Briselu? Da li se ruši stub naše spoljne politike, kako tvrde neki opozcioni političari,ili je ovo šansa za novi početak i nastavak dobrosusedskih odnosa?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, bili su Tomislav Kresović, analitičar, Miljan Damjanović, SRS, Goran Davidović, stranka srpskih nacioalista i Marko Matić, Centar za odgovorne medije.

- Ono što je najvažnije za Mađarske izbore, reći ću da su to bila dvojica ljudi koji su bili u istoj igri, ali su sada dobili različite uloge. Jedan je za suverenističku Mađarsku, on je gledao da zaštiti Mađarsku, gledajući krizu u EU i krizu koja je izazvana blokadom ruskih energenata u EU. Mađar će da nastavi saradnju sa Rusijom, ali će se verovatno malo više okrenuti prema Briselu i EU zbog fondova i potreba unutrašnjeg razvoja Mađarske - objasnio je Kresović.

Kako kaže, dužina vlasti govori o određenim promenama. Navodi da je Orban za 16 godina na vrhu dobio odličan staž, ali da su ljudi želeli promenu i zbog toga su ga smenili.

- Mađar i Orban su bili bliski saradnici i radili su na istom putu. Mislim da će ta politika Mađarske biti dvostepena i prema Rusiji i prema EU. Mađari su kroz svoju tradiciju uvek bili vezani za imperije, bili su vezani za Austrougarsku i za Nemačku i Rusiju pa kasnije za Evropu i Ameriku. Oni su ozbiljan narod ali su uvek bili vezani za interese moćnih zajednica. Mislim da Srbija nema potrebe da strahuje za svoje odnose sa Mađarskom, možda će doći do promena u drugim, privatnim, u koje je ušao Orban sa svojim kompanijama - rekao je Kresović.

Kresović smatra da će Mađar biti korektan a jedan od razloga je velika Mađarska zajednica u Srbiji koja ima i duplo državljanstvo.

"Politika je umetnost kompromisa i balansiranja"

- Politika je umetnost kompromisa i balansiranja, jedno možete da pričate u kampanji dok ne ostvarite svoj cilj a svedoci smo da svaka politička stranka, kada dođe na vlast i kada se suoči sa istinskim problemima, obavezama i odgovornosti prema narodu, mora da donosi mudrije odluke. Lako je izbacivati političke teze dok ste u političkoj kampanji. Setimo se da smo mi bili vezani i za Angelu Merkel, posle njenog pada, to je najviše osetio nemački narod na svojoj koži a ne srpski narod - navodi Damjanović.

Kako kaže, nakon njenog pada, Nemačke kompanije su nastavile da rade u Srbiji i nije bilo značajnih promena.

- Što se tiče podrške sa strane, kada bi gledali na taj način, onda ne bi trebalo ni da imamo izbore. Jedno je direktno mešanje u unutrašnja pitanja, kao što smo imali 2000-tih i poslednjih godinu ipo dana u Srbiji. Ja ću vas podsetiti da je Peter Mađar napustio Fides 2024. godine i da je podržao Orbana 2017. godine - tvrdi Damjanović.

Davidović objašnjava da Srbi nisu pratili Mađarske izbore sa ovolikom pažnjom od vremena Svetozara Miletića i Kraljevine Ugarske.

- Mi smo jednostavno uživali u tom saveznižtvu i odnosu sa Mađarima, to je nešto što je meni najstrašnije, jer ja na to ne gledam tako opušteno. Mi moramo da imamo stabilne susede, a ja mislim da Mađarska neće biti stabilna dugo vremena, i to će biti problem. Mi imamo istoriju sa Mađarima koja traje preko 1000 godina - rekao je Davidović.

On navodi da postoje samo mali periodi u istoriji kada smo mi živeli u miru sa svojim susedima.

- Mi ratujemo od Kneza Časlava, a oni su nam i ubili Kneza Časlava, naravno imali smo i prijateljske odnose kada smo udavali svoje princeze za Ugarske kraljeve. Nemanjići su ženili Ugarske princeze, to su uradili i Dragutin i Milutin. Istorija je bitna jer mi u Vojvodini znamo šta sledi. Mi se sećamo ranijih tenzija. Odnos možemo opet da stvaramo ali ne znam da li ćemo ga tako lako stvoriti - tvrdi Davidović.

"Ne postoje bratski odnosi u međunarodnoj zajednici"

Matić objašnjava da mi nismo bratska tvrđava i da ne postoje bratski odnosi u međunarodnoj zajednici.

- Postoje partnerski i interesni odnosi, nema ni bratstva ni prijateljstva. To su zablude onih koji ne shvataju kako funkcionišu međunarodni odnosi. Viktor Orban jeste dao lični pečat i on ima zaslugu za unapređenje naših odnosa u poslednjih 10 godina. Posebno nakon migrantske krize, podizanja ograde prema Srbiji i nesporazuma koje smo imali 2014. godine - objašnjava Matić i dodaje:

- Ti odnosi su do sada verovatno dostigli najviši mogući nivo tokom naše istorije sa njima. Možda smo jedino pod pritiskom Turske imali bolje odnose sa njima. To je neka daleka istorija i teško je praviti paralele. Srbija nema odnose sa Viktorom Orbanom, već sa Mađarskom i ono što mi moramo da prihvatimo kao činjenicu jeste da je direktor te korporacije, koja se zove Mađarska korporacija, smenjen. Direktor je sada Mađar, a ne Orban, ako to posmatramo na taj način - kaže Matić.

