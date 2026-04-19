"UVEK SE MORAMO SEĆATI STRAHOTA KOJE SU SE DOGODILE U JASENOVCU" Specijalni Trampov izaslanik Jehuda Kaplun: Stojimo na svetoj zemlji, mestu neizrecivog užasa
Specijalni izaslanik presednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Јehuda Kaplun danas je u Donjoj Gradini, na obeležavanju sećanja na ubijene Srbe, Jevreje i Rome u ustaškom logoru Jasenovac.
Kaplun je u govoru rekao da je sećanje ključna reč za jevrejski narod, poručujući da se uvek moramo sećati strahota koje su se dogodile u koncentracionom logoru Јasenovac kako se nikada ne bi ponovile.
- Stojimo danas na svetoj zemlji, mestu neizrecivog užasa koji je podsjtnik na to šta se dešava kada se zlo ne kontroliše - rekao je Kaplun u Donjoj Gradini
On je istakao da "81 godinu kasnije čujemo vapaje krvi žrtvaa - Srba, Јevreja, Roma" i da su to vapaji koje ne možemo da utišamo.
U Donjoj Gradini pročitana je i poruka predsednika Izraela Isaka Hercoga koji je poručio da nikada ne smemo dozvoliti da dela izopačenosti i retorika mržnje prođu bez odgovora, jer u suprotnom mogu biti ponovljeni.
- Čast mi je, iako u tužnim okolnostima, da vam se ponovo obratim uoči ove teške godišnjice zla počinjenog u živopisnom mestu Donjoj Gradini. Nacisti i njihove revnosne pristalice ubili su naše pretke, Јevreje, Srbe, Rome i druge. Njihov jedini "zločin" bio je što su se usudili da postoje - rekao je Hercog u poruci koju je pročitala izraelska ambasadorka u BiH Galit Peleg.
Dannju sećanja u Donjoj Gradini prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kurir Politika