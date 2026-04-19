Slušaj vest

Specijalni izaslanik presednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Јehuda Kaplun danas je u Donjoj Gradini, na obeležavanju sećanja na ubijene Srbe, Jevreje i Rome u ustaškom logoru Jasenovac.

Kaplun je u govoru rekao da je sećanje ključna reč za jevrejski narod, poručujući da se uvek moramo sećati strahota koje su se dogodile u koncentracionom logoru Јasenovac kako se nikada ne bi ponovile.

- Stojimo danas na svetoj zemlji, mestu neizrecivog užasa koji je podsjtnik na to šta se dešava kada se zlo ne kontroliše - rekao je Kaplun u Donjoj Gradini

On je istakao da "81 godinu kasnije čujemo vapaje krvi žrtvaa - Srba, Јevreja, Roma" i da su to vapaji koje ne možemo da utišamo.

Foto: Pink

U Donjoj Gradini pročitana je i poruka predsednika Izraela Isaka Hercoga koji je poručio da nikada ne smemo dozvoliti da dela izopačenosti i retorika mržnje prođu bez odgovora, jer u suprotnom mogu biti ponovljeni.

- Čast mi je, iako u tužnim okolnostima, da vam se ponovo obratim uoči ove teške godišnjice zla počinjenog u živopisnom mestu Donjoj Gradini. Nacisti i njihove revnosne pristalice ubili su naše pretke, Јevreje, Srbe, Rome i druge. Njihov jedini "zločin" bio je što su se usudili da postoje - rekao je Hercog u poruci koju je pročitala izraelska ambasadorka u BiH Galit Peleg.

Dannju sećanja u Donjoj Gradini prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.