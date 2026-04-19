Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Donjoj Gradini na Danu sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, poručio da se i prošle godine u ovo vreme zavetovao se da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini.

- Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno. A ja vam obećavam da neće proći nijedan dan, i da ću svake nedelje imati sastanke, dok ovde našim novcem, iz Srbije, ne bude izgrađen memorijalni centar - rekao je predsednik, i dodao da u njega nikada nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što je danas zabranjeno da Srbi odu u Jasenovac i polože cveće.

Istakao je da je ponosan na to što ga napadaju toliko, zato što to pokazuje da radi samo u interesu svog naroda.

- Mi se dičimo prijateljskim odnosima sa svima, u Srbiji nikad neće naići na pogodno tlo za mržnju. Dičimo se time što antisemitizam nikad nije imao pogodno tlo u Srbiji, imao je kod onih koji su nas okupirali.

- Dolazi zlo doba. Doba u kome će mržnja ponovo da pobeđuje i ja to vidim na svakom mestu. Nema opravdanja ni za koga ko danas nije ovde. Znamo mi kolika je naša snaga i koliko su neki veći i snažniji od nas, ali hoću da znate i vi ovde: Uvek će svi od nas imati pruženu ruku. Uvek ću se boriti za mir, uvek ćemo pružiti ruku i Bošnjacima, i Hrvatima, svima. Ali, neće više biti ni traktora, ni izbeglih Srba, niti će bilo ko, bilo kada genocid nad našim narodom da ponovi - rekao je predsednik Vučić.