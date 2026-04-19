Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je moćan govor na dašanjem obeležavanju Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina u Donjoj Gradini.

Predsednik Vučić poslao je snažnu poruku: "Jedan mali, ponositi srpski narod pokazaće kako izgleda ostrvo slobode u Evropi. Ostrvo slobode koje će umeti sebe da sačuva i svoj narod od nestanka".

"Znamo mi koliko smo mali, znamo i koliko smo slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni i ne vidite dobro koliko ste u svojim ucenama i lažima mali. E, mi ćemo sada da vas učimo i da vas podučavamo tome. Jedan mali, ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda ostrvo slobode u Evropi. Ostrvo slobode koje će umeti sebe da sačuva i svoj narod od nestanka", rekao je Vučić i dodao:

"Znamo mi kolika je naša snaga, znamo mi koliko su neki veći i snažniji od nas, ali hoću da znate i vi ovde, neće više biti ni traktora ni izbeglih Srba, niti će bilo ko, bilo kada genocid i teške zločine nad našim narodom da provodi.