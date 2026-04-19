Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tradicionalno, poslednjeg dana u sedmici osvrnuo se na urađeno tokom nedelje na izmaku.

"U vremenu sve većih izazova, Srbija ostaje čvrsto opredeljena da sačuva mir, stabilnost i sigurnost svojih građana. Svaka odluka i svaki razgovor vođeni su odgovornošću prema državi i brigom za budućnost.

Istovremeno, ne odustajemo od negovanja kulture sećanja i očuvanja istine o stradanju srpskog naroda. Poštujući tuđe žrtve, nećemo dozvoliti da naše budu zaboravljene.

Biramo dijalog, pružamo ruku svima, ali smo odlučni da čuvamo svoje nacionalne interese i dostojanstvo.

Srbija zna svoju snagu i stoji uz svoj narod", poručuje predsednik Vučić.

Podsetimo, ove nedelje predsednik Vučić je gostovao u Dnevniku 2 na RTS, imao konsultacije sa predstavnicima stranaka, prisustvovao vojnoj svečanosti povodom dana jedinice "Kobre", imao sastanak sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, sastanak sa potpredsednikom Vlade Kraljevine Belgije, predaju akreditivnih pisama novoimenovanih ambasadora, intervju za "Kosovo online", susret s Miloradom Dodikom, telefonske razgovore sa predsednikom Azerbejdžana i zamenikom državnog sekretara SAD, a danas je prisustvovao i obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida NDH u Donjoj Gradini.

