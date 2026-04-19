Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Rumenu Radevu pobedu na parlamentarnim izborima u Bugarskoj.

"Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj.

Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka, kao i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa.Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti", rekao je Vučić.

