Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Rumenu Radevu pobedu na parlamentarnim izborima u Bugarskoj.
VUČIĆ ČESTITAO POBEDU RUMENU RADEVU NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA: Prilika za jačanje stabilnosti i napretka i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske
"Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj.
Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka, kao i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa.Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti", rekao je Vučić.
